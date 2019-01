El Parlamento respalda que May mantenga el pulso con Bruselas

Theresa May durante una intervención en el Parlamento. AFP Photo

Una mayoría de diputados del Parlamento británico instó este martes a la primera ministra, Theresa May, a mantener el pulso con la Unión Europea (UE) y exigir nuevas concesiones en el acuerdo del "brexit", a pesar de que Bruselas se ha negado de forma consistente a reabrir las negociaciones.

El Partido Conservador de May y sus socios del norirlandés Partido Democrático Unionista (DUP) se aliaron para aprobar por 317 votos frente a 301 una enmienda que urge al Gobierno pactar una solución alternativa a la controvertida salvaguarda para evitar una frontera entre las dos Irlandas.

La cámara aprobó en la misma sesión una enmienda no vinculante que rechaza un "brexit" sin acuerdo, aunque al mismo tiempo rechazó una propuesta que sí tenía peso legal para obligar a May a retrasar la ruptura con la UE si no es capaz de ratificar un pacto en el Parlamento.