Trump critica a México por "no hacer nada" para detener la caravana de migrantes

El presidente estadounidense, Donald Trump, criticó este sábado a México por "no hacer nada" para detener la caravana de migrantes hondureños, que este viernes comenzaron a entrar en territorio mexicano en su travesía hacia Estados Unidos.

"México no está haciendo NADA para detener la Caravana que ahora está completamente formada y se dirige a Estados Unidos. Nosotros hemos parado las últimas dos -muchos (migrantes) están todavía en México-, pero no pueden atravesar nuestro Muro, se necesitan muchos Agentes Fronterizos si no hay ningún Muro. ¡No es fácil!", tuiteó.

El mandatario publicó este mensaje en su cuenta de Twitter después de que este viernes más de 2.000 migrantes hondureños entraran en caravana en México, sin seguir la petición de las autoridades migratorias de esperar en la frontera con Guatemala a recibir una tarjeta por razones humanitarias, un trámite que sí está cumpliendo otro millar de personas.