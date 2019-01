Las claves de un Gobierno (casi) cerrado a cal y canto

La parálisis parcial de la Administración estadounidense, en vigor desde el pasado 22 de diciembre, que afecta a unos 800.000 empleados y ha obligado a suspender distintos servicios, entró el lunes en su cuarta semana sin que el presidente y los líderes demócratas hayan cedido un milímetro sobre el muro fronterizo. Donald Trump quiere una partida de 5.700 millones de dólares, pero el Partido Demócrata solo ofrece 1.300 para seguridad fronteriza. Esta discrepancia de posturas enerva al líder republicano, que no aceptará “nada que no sea financiar el muro” con México y a quien no le importa que el cierre del Gobierno federal se alargue “por un largo periodo de tiempo”. ¿Cuándo se produce esta medida?

El gobierno se cierra cuando no tiene el presupuesto necesario para ser operativo, porque el Congreso no lo aprueba o porque el presidente no quiere firmarlo. Así que no hay recursos para asegurar el funcionamiento de las agencias federales. Todo es debido a un mecanismo legislativo que opera desde hace algo más de 40 años y que ha provocado el cierre del gobierno en 21 ocasiones.

Aunque el primer 'shutdown', o cierre de gobierno, tuvo lugar en 1976, no fue hasta comienzos de la década de los 80 que realmente tuvieron efectos prácticos, cuando el fiscal general Benjamin Civiletti hizo una interpretación más estricta de la norma 'Antideficiency Act', de 1884. Esta ley prohíbe que las agencias federales sigan funcionando sin un presupuesto aprobado por el Congreso.