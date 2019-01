Varias víctimas en un tiroteo en una bolera en Los Ángeles

"Informes de disparos con múltiples víctimas" en la Gable House Bowl, aseguró el Departamento de Policía de Torrance en Twitter, antes de explicar que agentes del cuerpo se encuentran en el lugar de los hechos.

"La investigación está en curso. Manténgase alejado del área", se añade en el tuit sobre el tiroteo, del que no se ofrecen más detalles.

Reports of shots fired with multiple victims down. T P D is on scene. Investigation is ongoing. Please stay away from the area.