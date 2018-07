Un niño de tres años muere en un autobús escolar donde fue olvidado tras una excursión

El grupo volvió a la guardería entre las 14.30 y las 15.00 del jueves, y hasta las 18.30, cuando el padre del menor llegó por él, no descubrieron los empleados que el niño se había quedado en el autobús. Así, las autoridades estiman que el niño se quedó dentro del transporte escolar al menos tres horas y media.

Los agentes del sheriff consideran que el niño se quedó dormido durante el trayecto de 12 minutos desde el parque hasta el centro escolar. Rosen indicó que no está claro si el niño trató de salir del autobús antes de desmayarse.

