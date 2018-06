Melania Trump desata las especulaciones tras un mes lejos de las cámaras

Las fotos parecen un intento de la Casa Blanca por acallar los rumores sobre el paradero de la primera dama. Los medios de comunicación estadounidenses y los usuarios de las redes sociales llevan semanas especulando sobre qué le ha ocurrido, en lo que se considera una ausencia "inusualmente larga".

Esta semana se ha sabido, además, que Melania no asistirá a la cumbre del G7, que tendrá lugar en la localidad canadiense de Quebec, ni viajará a Singapur de cara al encuentro entre el líder norcoreano, Kim Jong Un, y el presidente estadounidense, Donald Trump, previsto para el 12 de junio.

Melania, de 48 años, ya asistió el año pasado a la cumbre del G7 en Italia.

No obstante, la primera dama ha querido quitar hierro a las habladurías y ha asegurado que se encuentra perfectamente.

I see the media is working overtime speculating where I am & what I'm doing. Rest assured, I'm here at the @WhiteHouse w my family, feeling great, & working hard on behalf of children & the American people!