Maduro admite que su Gobierno no está haciendo "las cosas bien"

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha admitido este jueves, en su discurso como jefe de Estado reelegido, que su Gobierno no está haciendo las "cosas bien" y pidió una "rectificación profunda" y "una transformación del liderazgo de la revolución".

"Lo primero que llamo es una transformación del liderazgo de la revolución, una transformación de jefatura de la revolución, no estamos haciendo lo suficiente ni lo estamos haciendo bien, hay cosas buenas que hacemos, pero no quiere decir que las estamos haciendo bien ni estamos haciendo lo suficiente. No", dijo Maduro.

Tras tomar juramento ante la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC) para gobernar en el período 2019-2025, el jefe de Estado venezolano se dirigió al país para llamar "a todos y a todas a hacerlo todo de nuevo" y pidió a sus ministros, alcaldes y gobernadores "mejorar la calidad" de su trabajo.