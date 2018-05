Europa ofrece la pipa de la paz a Trump para evitar la guerra comercial

Tras la tempestad trasatlántica del miércoles, este miércoles se hizo la calma. Ocurrió en Sofía, donde se reunieron los jefes de Estado y de gobierno de la Unión Europea para hacerse la foto con los seis países de los llamados Balcanes Occidentales. Puro márketing. Mucha firma, muchas promesas, sonrisas por doquier y poco más. Porque si se ha hablado de algo en la capital búlgara ha sido de Estados Unidos, del problema geopolítico más grave al que se enfrenta Europa en muchísimo tiempo. La UE está harta, mucho, pero este miércoles tendió la mano a Washington sabedora de que si ella no da el paso, Trump tampoco lo hará. No hubo bandera blanca, pero Jean-Claude Juncker y Donald Tusk sí pusieron un folio en blanco encima de la mesa en el tema comercial. 'Aquí lo tienes, escribámoslo juntos', vinieron a decir. Lo de Irán ya es otro cantar. Aquí sólo queda pertrecharse bien y aguantar el temporal. Minimizar daños.

La tensión es máxima entre ambos bloques. La cosa había llegado a tal punto que el miércoles el presidente del Consejo decidió lanzar un mensaje contundente a la Casa Blanca que supuso toda una declaración de intenciones que sorprendió a muchos por su dureza. "Viendo las últimas decisiones de Trump, alguien podría incluso pensar: '¿Con amigos así quién necesita enemigos?'", zanjó el presidente del Consejo tras criticar su dialéctica "caprichosa".

"Se trataba de pasar un mensaje político de mucho peso. Y a partir de ahí, reiterar nuestra oferta de entendimiento", desvelan fuentes diplomáticas presentes en la cena del miércoles. La oferta fue presentada a primera hora de la tarde de este miércoles por el presidente de la Comisión. Eso sí, no es un cheque en blanco. Hay una condición 'sine qua non'. "No negociaremos con una espada de Damocles sobre nuestra cabeza. Es una cuestión de dignidad", advirtió Juncker.