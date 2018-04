Con ustedes, Dolores Trump

El parecido es tan grande que asusta. Días atrás, una periodista de ‘La Voz de Galicia’, Paula Vázquez, publicó en su Instagram la foto de una mujer con unos rasgos tan similares a los del presidente de EE. UU. que se ha hecho viral. "Is that our president?" (¿es nuestro presidente?), pregunta un comentarista en la red social. Se llama Dolores Leis y vive en Cabana de Bergantiños. "Yo digo que será por el color del cabello", manifestó Dolores al rotativo, entre asombrada y divertida. "Dicen que voy a ser famosa por esta imagen, pero yo no entiendo nada". Hasta ‘Newsweek’ se ha hecho eco; para la revista, si cambias la azada por el palo de golf Dolores podría pasar por Donald "mirando un putt del que está particularmente satisfecho".