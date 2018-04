Moncho Ferrer: "El tenis en la India es de ricos, pero con Nadal logramos que sea de todos"

Porque Vicente Ferrer es muy popular en España y se conoce el trabajo que hacemos en la India, la gente sabe que los proyectos se ejecutan. Además, tenemos un batallón de voluntarios que se dejan la piel y nos ayudan mucho. Mi padre los llamaba "las llamas vivas" y tenemos en muchas ciudades.

El último proyecto que dirige une el deporte y la infancia...

A mi equipo y a mí nos cuesta que entiendan el proyecto del deporte en Anantapur, una zona tan pobre. Pero yo nací allí y de chicos siempre hablábamos de deporte. Es un derecho en lugares conflictivos y necesitados.

Convenció al tenista español Rafael Nadal con su fundación para que fuera a la India.

En la India, el críquet es como el fútbol en España. Pero el tenis era cosa de ricos, y nosotros hemos logrado que sea para todo el mundo gracias a Nadal, que es muy conocido. Nuestro centro de tenis se ocupa del deporte, pero también de la educación, porque los niños aprenden inglés e informática. Hay 250 chicos que, además, vienen a comer. Algunos son indígenas y sus padres están en la cárcel. Estaban siempre peleando, pero en un año han cambiado su vida y ahora se dedican al tenis, a estudiar y al ordenador.

Su padre, el misionero Vicente Ferrer, llegó en 1969 a Anantapur y se encontró un drama de pobreza extrema y analfabetismo. ¿Cómo se nota que la India es hoy un país emergente?

La India es un país de contrastes. La riqueza que tiene está muy mal repartida, con el sistema de castas, con una gran parte de la población sin nada. Cuando yo era niño no veía a los que procedían de las castas bajas en la escuela, porque lo tenían prohibido; y, cuando llegaron, el profesor no hablaba con ellos. El deporte era el único sitio donde no había castas y allí se hacían amigos. Es importante fomentarlo porque rompe la barrera entre las castas.

La tribu de los chinchu, con los que trabaja su fundación, están muy marginados.

Los chinchu son una comunidad indígena que vive en el bosque. Son cazadores y recolectores a los que el Gobierno sacó de su entorno. Trabajamos con ellos a través del deporte de tiro con arco, porque es su vida, y hacemos campeonatos con algo que es parte de su cultura.

La película ‘Campeones’ arrasa. Ustedes también ayudan a discapacitados intelectuales, a los que llevan a los Special Olympics.

Tenemos 27 personas que han ganado medallas en esa competición y viajaron a Australia, Grecia, Estados Unidos... Es increíble que estos jóvenes, a los que la sociedad olvida, sorprendan a todos cuando hacen deporte.

Nació en la India y se formó en Gran Bretaña... La muerte de su padre no acabó su proyecto.

Mi padre quería que estudiara en Anantapur y salí con 18 años a la universidad en Gran Bretaña. Lo que hizo mi padre no puede cerrarse a su muerte, porque yo llevaba doce años trabajando con él y mi madre continúa. Tenemos 50 voluntarios de España, Francia y Estados Unidos. Beneficiamos de manera directa e indirecta a tres millones de personas.

¿Qué relación tienen con el Gobierno de la India?

El Gobierno de la India está lejos, pero con el de Anantapur es buena y hay respeto mutuo. Mi padre lo pasó mal los primeros años porque lo veían como un exmisionero desconocido que quería cambiar el mundo. Con el tiempo los gobiernos lo entendieron. Ahora tenemos muy buena relación y hacemos muchos proyectos en salud, educación y vivienda.

La India es un país que crece, ¿valoran su relación con España?

La India crece, pero es un país que tiene la bomba atómica y no puede pagar a los profesores. Ha cambiado mucho, pero tiene problemas. Nuestros contactos con España nos permiten, por ejemplo, llevar a alguien de la Liga de Fútbol.