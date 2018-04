Raquel Martí: "Estaría muy bien que los líderes de todo el mundo se pasaran por Gaza"

¿Por qué? ¿Y a qué lo achacan?

No nos han dado ninguna explicación, pero esta medida se produce en el contexto del reconocimiento por parte de Washington de Jerusalén como capital de Israel y las críticas al respecto de la Asamblea General de la ONU.

Más obstáculos para el diálogo.

El recorte, no solo a la UNRWA sino al pueblo palestino en general, también tiene que ver con que los palestinos han decidido no volver a la mesa de negociaciones a raíz del caso de la embajada porque ya no reconocen a Estados Unidos como interlocutor.

¿Y las consecuencias?

Creo que no han pensado en ellas, porque si se pararan a pensarlas, si UNRWA dejara de prestar servicio a 5,5 millones de refugiados en una de las zonas más convulsas del mundo, como Oriente Próximo, se crearía más inestabilidad en la región, y esto es algo que los dirigentes mundiales no quieren. Oriente Próximo ya es un contexto lo suficientemente convulso.

La UNRWA lleva 70 años de misión. Sería paradójico que un programa diseñado para un conflicto que no tiene visos de acabar tuviera que clausurarse por falta de fondos. ¿Qué ocurriría?

Medio millón de niños se quedarían sin educación en una zona en la que las posibilidades de que aumente el radicalismo son enormes. Unos 3,5 de esos 5,5 millones de refugiados a los que atendemos en nuestras clínicas dejarían de recibir asistencia médica básica. En Gaza, un millón de personas dejaría de percibir alimentos, y 85.000 niños no recibirían tratamiento psicológico. Y en Siria, por ejemplo, 450.000 personas dejarían de recibir ayuda humanitaria.

¿Temen un efecto dominó en los recortes de ayudas?

No. Esperamos que los países donantes hagan un esfuerzo. Lo ideal sería que encontraran una solución justa para los palestinos y que la UNRWA dejara de existir, que es su objetivo. Nunca pensamos que acabaríamos viendo su fin no porque se haya logrado una solución, sino porque la comunidad internacional ha dejado de financiarla. Es responsabilidad de la comunidad internacional buscar esa solución, y la solución no es dejar de financiar la UNRWA.

Habla de salud mental en niños.

Todos los niños palestinos arrastran un problema de por vida porque crecen bajo una ocupación militar. Los nacidos en Gaza a partir de 2007 han pasado por tres guerras y han sobrevivido, pero dejando en ellas a sus familias, sus hogares... Estos niños ya no se van a desarrollar como personas normales. Intentamos paliar las consecuencias de estos traumas en un contexto que no deja de crearles traumas, y es complicadísimo.

¿Qué futuro tienen?

La primera semana de marzo hubo cuatro intentos de suicidio entre jóvenes en Gaza, dos de ellos lo consumaron. Se rociaron con gasolina y se prendieron fuego. Están muy tocados, con trastornos psicológicos impensables para nosotros, por todo lo que han visto y vivido. No ven ningún futuro, no ven que nada vaya a cambiar, se sienten abandonados por la comunidad internacional. Se quitan la vida como única forma de escape.

¿Cómo se puede revertir?

Levantando el bloqueo sobre Gaza y dejando de someter a la población a la violencia física del Ejército israelí, y también a la psicológica que supone vivir encerrados y sometidos a bombardeos o incursiones militares.

¿Qué siente cuando va a Gaza?

Muchísima tristeza. He estado en colegios de todo el mundo, pero llegas a uno de Gaza y todos los niños tienen la mirada perdida y tristeza en los rostros.

¿Llevaría a Donald Trump?

Estaría muy bien que los líderes de todo el mundo pasaran por allí. En concreto, al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, le invitaría para que entendiera lo que significa el sufrimiento humano.