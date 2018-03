Italia examina en las urnas su singularidad política

La creatividad es una característica innata de los italianos. También para la política, lo que en ocasiones no tiene por qué ser bueno. La vanguardia no sólo viene del derecho romano o de la figura de Benito Mussolini como inspirador de Adolf Hitler. En Italia surgió un Donald Trump más de 20 años antes de que el actual presidente estadounidense irrumpiera en la escena. Es, por supuesto, Silvio Berlusconi, que a sus 81 años sigue en la primera línea y es uno de los grandes protagonistas de las elecciones legislativas a las que están llamados a participar hoy 46,6 millones de ciudadanos.