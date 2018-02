Empresas de EE. UU. rompen relaciones con la Asociación Nacional del Rifle

Una de las primeras empresas que anunció el fin de su colaboración con el principal grupo de presión pro armas de EE. UU. fue First National Bank of Omaha, quien anunció el jueves que no renovaría una tarjeta de crédito Visa con marca compartida con la NRA.

La compañía de seguridad online, Symantec, tampoco dudó en comunicar el fin de sus descuentos para la organización defensora de las armas.