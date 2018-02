Una mujer sufre quemaduras al caer en un caldero de bruja en una celebración de Carnaval

Según ha revelado una portavoz de la Policía de Heilbronnern a la radio Südwestrundfunk, algunos testigos vieron cómo un grupo de personas disfrazadas de brujas cogían a la mujer, de 18 años, por los aires y la colocaban encima del caldero, que estaba situado sobre una hoguera, y otras lo abrían.

"Por razones desconocidas, las piernas de la joven acabaron dentro del caldero, así es como ha acabado con graves quemaduras en las piernas", ha relatado la agente. Según detalla el medio local 'Stuttgarter Nachrichten', el grupo de personas disfrazadas habría abandonado el lugar sin ocuparse en atender a la joven.

Según DPA, no se sabe quién hizo caer a la mujer en el caldero. Las autoridades están investigando a seis personas en relación con el suceso y si se debía haber concedido permiso para encender la hoguera sobre la que estaba el caldero. El alcalde de Eppingen, Klaus Holaschke, ha manifestado ante el 'Heilbronner Stimme' que algo así "no debería haber pasado".