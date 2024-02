Cinco perlas del Somontano: del vino de la boda de los Reyes al chardonnay con barrica

"Este año tenemos unos vinos espectaculares". Con esa frase resumen José Ferrer, gerente y enólogo de Viñas del Vero, la calidad de los "vinazos" de esta bodega y de toda la denominación de origen del Somontano. Blancos, rosados y tintos serios a la par que elegantes, Ferrer propone cinco exclusivas perlas para brindar.

Una de las joyas es el fresco y vibrante sauvignon blanc. "En Viñas del Vero se elabora como en el hemisferio sur, no como en Francia, y se exporta mucho a Rusia, por ejemplo", manifiesta el enológo.

Los rosados están en auge en el mundo. Desde Viñas del Vero proponen el glamuroso pinot noir, uno de los cuatro rosados que elaboran. "Es un rosado pálido imitando un poco al más exitoso francés, pero con otra variedad -matiza Ferrer-. En nuestro caso, lo hacemos con pinot noir, la variedad más señorita del mundo". De esta forma, transforman la delicadeza de la uva al vino.

El chardonnay con barrica 2022 es una de las opciones más curiosas, muy moderno y supercontemporáneo. "Es una bomba porque la barrica, que no queremos que esté tan presente, está disimulada, le da boca, pero no le toca la nariz...", sostiene José.

José Ferrer, enólogo y gerente de Viñas del Vero, de la D. O. Somontano. Viñas del Vero

Otra perla es el Clarión, un singular vino blanco de guarda de Viñas del Vero. "Es un vino que ha tenido una guarda dentro de la botella, pero además, si compra más de una botella, puede guardarlo porque se elabora para crecer y emocionar en el tiempo", lo describe Ferrer. Está compuesta por varias variedades en unas cantidades secretas que se eligen en fechas en torno a Semana Santa. "Campos de flores, equilibrio y gracias, las emociones más delicadas se escriben con Clarión" es como una oración que luce en la etiqueta.

"Era una tarde de 2004 y entró por fax un pedido de 20 cajas de Clarión con el membrete de la Casa Real"

Este vino nació en un encuentro de periodistas en 1996. Este vino guarda una anécdota. "Era una tarde de 2004 y entró por fax un pedido de 20 cajas de Clarión con el membrete de la Casa Real y a los 19 minutos llamaron para comprobar que había llegado -recuerda José Ferrer-. En su noviazgo a escondidas lo probaron y lo quisieron para su enlace porque algo importante pasó ese día". El protocolo no permite marcas para eventos como bodas reales, siendo etiquetadas con la Corona, pero este estuvo en la cena de gala y sí que aparecía la identidad de la bodega de la D. O. del Somontano. "Todavía es muy emotivo y nos sentimos orgullosísimos", asegura Ferrer.

Blecua 2017 salió al mercado hace unos pocos meses. "En Blecua no todos los años hay vino, se elaboran solo añadas excepcionales", menciona el enólogo y gerente. Por ejemplo, de 2018 no habrá, como tampoco hubo de 1999, 2006 o 2012. Se forma con cinco variedades, pero en el caso de la añada de 2017 -ahora en curso-, está formado por 68% de cabernet sauvignon y 32% de merlot, ya que las otras tres no formaron parte del 'coupage'.

Un dulce, de regalo

Más allá de las cinco perlas, está Late Harvest, un exclusivo regalo para el paladar de los más lamineros. "No se produce todas las añadas, solo aquellas que tienen las condiciones meteorológicas adecuadas: con humedad, cierta temperatura, que la uva aguante bien...". Es un vino de postre, dulce pero sin adición de azúcar, tan solo con el natural de la baya. "Se produce un equilibrio en la fermentación, que legalmente se denomina dulce natural", explica Ferrer. Solo se vende en la tienda de bodega.

Apúntate a la newsletter de gastronomía de HERALDO y recibe en tu correo recetas para hacer en casa y las últimas noticias del sector.