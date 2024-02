Sara y Saúl son las dos nuevas promesas de la gastronomía aragonesa: "Mi abuela me enseñó a querer la cocina"

Sara Correa y Saúl Gil son las nuevas promesas de la cocina. Con un cuello de ternasco de Aragón con cardo y salsa de almendras consiguieron el primer puesto del Certamen Jóvenes Promesas de la Cocina Aragonesa 'Rubén Ríos'. Un logro tan dulce como el bombón de 'ganache' de limón, almendra tostada y gel de tomillo que también elaboraron ambos jóvenes aprendices de cocineros. Con ingenio les explican a Ramón Lapuyade, Rubén Catalán y Cristian Palacio cómo han hecho sus elaboraciones.

"Si tengo un problema con el cardo, a la primera que llamo es a mi abuela, me lo ha enseñado todo", confiesa la joven de Alcañiz, que el pasado mes de octubre cumplió 18 años. Tanto ella como Gil se empaparon de la cocina de la mano de sus abuelas. "Me enseñó a querer la cocina desde pequeña –le agradece a su abuela Montserrat-. Primero no me dejaban entrar, pero cuando vi la oportunidad de formarme, no lo dudé".

En el caso de Saúl fue por amistad. "Mi abuela también me ha intentado enseñar siempre, pero hasta que no tenía 16 años no me metí de lleno por recomendación de un amigo", relata este joven de Maella de 21 años. Sin embargo, el primer día que pisó una cocina se dio cuenta de que había encontrado su lugar.

"Si no se sabe hacer los caldos de toda la vida… después ya se evolucionará como cocinero"

En su casa aprendieron la base de la cocina, esas recetas tradicionales que han trascendido de generación en generación. "Si no se sabe hacer los caldos de toda la vida… después ya se evolucionará como cocinero", reflexionan ambos. De hecho, Saúl es un gran defensor del “sabor puro y tradicional”.

¿Dónde se ven en unos años? Sara lo tiene claro y responde rápido: "En una cocina de presión, con mucha faena y que haya que trabajar muchas horas. Un restaurante fino donde haya que pensar, que haya una historia… si no, no me llama". Saúl donde "todo sepa rico". ¿Y en quién se fijan? "Yo, primero en mi abuela, obviamente, y después en los grandes cocineros", dice con sinceridad Sara. En el caso de Saúl, le transmite el chef Víctor Conus, de un restaurante gallego.

Sienten pasión por la hostelería y no les importa la fama que le ponen: "Dicen que son muchas horas, pero si te gustan no son tantas". En cualquier caso, valoran el momento en el que han empezado, en una gastronomía en crecimiento, que tiene mucho por evolucionar todavía.

