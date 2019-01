'Burgers' a ritmo de Harley Davidson en 84 Burguer Café

La apuesta es clara por la utilización de buenas materias primas. En la hamburguesa de ternera no hay ni un solo atisbo de grasa; el pollo es de corral y en la de ternasco de Aragón tan solo se emplea carne de la pierna. Seguramente es un poco más cara que otras que no recurren a canales de esta IGP o que mezclan diferentes despieces, pero el resultado final merece la pena.

En la 84, que recibe el nombre del local, lo que desaparece es el pan, ya que es así como sale emplatada. Se trata de un entrecot picado de 250 gramos con distintas especias, que lleva como guarnición cebolla morada, bacón, queso, tomate, huevo poché y patatas. Estos dos últimos productos se pueden mezclar obteniendo una curiosa versión de huevos rotos.

El pan de las hamburguesas no es el típico bollo. Es de masa madre de elaboración artesanal. No se rompe fácilmente, está crujiente, pero al mismo tiempo la corteza no resulta demasiado dura. Se utiliza para todas, incluidas la de atún y la vegana. Y para las especiales, que cambian cada mes. En diciembre se ha ofrecido de pularda y en enero, de gallina trufada.

Hay más elaboraciones clásicas de este tipo de establecimientos como aritos de cebolla, alitas o nuggets. En todos los casos, de nuevo, se busca el punto diferencial de la calidad. Para los aritos, por ejemplo, se emplea cebolla de Fuentes durante la temporada o cebolleta dulce fuera de ella. Lo importante, en los dos casos, es que esta hortaliza está muy presente, algo nada habitual en los productos industrializados.

A las alitas de pollo se les ha dado un toque local, de forma que la salsa barbacoa se ha sustituido por la de ajillo. En cuanto a las tiras de pechuga de pollo, se empanan en panko muy crujiente y se presentan a la mesa con tres salsas naturales. Por último, para la clientela que decide prescindir de esta propuesta clásica de hamburguesería, hay una pequeña carta que va cambiando cada cierto tiempo. En invierno siempre hay un plato de cuchara. Otras recetas que se pueden degustar son carpaccio de solomillo de res al parmesano, udón salteado con verduritas y ternera, magret de pato con salsa de naranja o costillar de duroc a la barbacoa.

84 Burguer Café

Carretera del Aeropuerto, 4. Zaragoza.

Teléfono. 976 229 116.

Horario. Lunes a sábado, de 09.00 a 16.00. Viernes y sábado, de 20.00 a 24.00. Descanso. Domingo y festivos, cerrado.

