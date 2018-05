Bardot: vermú y laterío adaptado al cliente

Café, bar, bistró... Bardot es un sitio espacial donde desde el desayuno hasta la cena se puede organizar un picoteo. No tiene salida de humos, así que no hay cocina, lo que no quiere decir que no haya una interesante propuesta gastronómica. Sobre todo, enfocada al vermú, que es donde puso el foco desde que abrió sus puertas hace algo más de dos años.