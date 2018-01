La madre de los chefs Roca encarna un homenaje a las cocineras en Madrid Fusión

Lleva 50 años cocinando a diario en Can Roca (Gerona) y no sube su menú de diez euros porque sus "clientes no tienen la culpa" de que sus hijos "sean famosos". Es Montserrat Fontané, la madre de los Roca, y este martes ha encarnado un homenaje a las cocineras tradicionales, en casas de comida o en los hogares.