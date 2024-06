Cuándo cobrarán la paga extra de verano los pensionistas este 2024

La primera de las dos pagas extra que corresponden por ley a los asalariados en España (si el contrato está estipulado en 14 cobros) está a la vuelta de la esquina. Por tanto, la de los pensionistas también. Aunque, muchas personas se preguntan cuándo exactamente la van a cobrar, ya que no siempre se ingresa en la misma fecha, a lo largo de los años ha habido cambios en el calendario de pagos. Y, lo primero que hay que tener en cuenta es que no todos los pensionistas van a recibirla, ya que, aunque la ley contempla el cobro en 14 pagas al año, hay algunas pensiones que no tienen derecho a ellas porque reciben el mismo dinero que resto, solo que prorrateado en 12 pagas anuales y no en 14 (igual que ocurre con algunos asalariados en activo).

Por otro lado, la paga extra en los pensionistas este año se espera con el doble de ilusión, ya que se han revalorizado las pensiones en un 3,8%, es decir, la cuantía máxima en 2024 ha alzado los 3.175,04 euros mensuales. Por tanto, muchos pensionistas verán un ingreso en junio de 6.350,08 euros.

Cuándo se cobrará la paga extra de la Seguridad Social en 2024



La Tesorería General de la Seguridad Social en España suele mandar el importe de las pensiones, incluida la paga extra, entre el primer y cuarto día del mes siguiente, ya que se abona a mes vencido, tal y como dice la Ley 8/2015, General de la Seguridad Social. No obstante, los bancos suelen adelantar el dinero y lo hacen a partir del día 25. Así que, la paga extra de verano de la Seguridad Social se abonará en muchos bancos el próximo 25 de junio de 2024.

Bancos como CaixaBank pueden adelantar el dinero a sus clientes a partir del lunes 24 de junio de 2024. No obstante, la fecha exacta del abono puede variar entre el 21 y el 25 de cada mes, dependiendo de la entidad bancaria, mientras que la de invierno se deposita en las cuentas de los beneficiarios en una fecha similar en noviembre.