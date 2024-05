Azcón anuncia la creación de un parque tecnológico destinado al sector TIC en Zaragoza

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha comparecido en el congreso The Wave, en el Palacio de Congresos de Zaragoza, con un anuncio muy concreto. El Ejecutivo autonómico, ha señalado, está trabajando en la creación de un parque tecnológico en la capital aragonesa que ayude a impulsar el sector TIC (tecnologías de la comunicación y la información) en la Comunidad. "Un proyecto de legislatura", ha dicho, que se materializará a lo largo de los próximos años y que incluirá "instalaciones de última generación, con espacios colaborativos y edificios para que empresas de todo tamaño puedan impulsar su labor, pero también generar, atraer y retener talento". Según ha podido saber este diario, a DGA impulsa esta iniciativa de la mano del Ayuntamiento de Zaragoza.

Pletórico en un evento que encaja con el argumento de que "esta será la legislatura de la tecnología", como ha insistido en recordar en los últimos días la vicepresidenta segunda y consejera de Economía de su Gobierno, Mar Vaquero, Azcón ha demostrado sentirse muy cómodo en la primera edición de un encuentro que tiene vocación de continuidad. Allí ha visto el sitio idóneo para anunciar esta nueva iniciativa, un parque que superará las 40 hectáreas que "favorecerá el crecimiento de las empresas del sector TIC, impulsará sinergias entre las diferentes firmas, auspiciará una colaboración público-privada más intensa y permitirá una mayor creación de empleo especializado".

"La tecnología y el uso que hagamos de ella marcará todos y cada uno de los cambios económicos, sociales y políticos del futuro, y es un proceso que no tiene marcha atrás", ha apuntado el presidente del Ejecutivo aragonés. "No es ningún secreto que la empresa del futuro será tecnológica o no será, que la sociedad tecnológica será tecnológica o no prosperará y que la administración del futuro será tecnológica o no servirá", ha añadido.

Azcón ha indicado que "la llegada de grandes instituciones tecnológicas a Aragón no solo nos llena de orgullo, también nos hace trabajar para mejorar aún más las características por las que nos han elegido". Se refería así a la apuesta de Amazon Web Services y Microsoftr de instalar campus de centros de datos en la Comunidad, que avanzan de modo importante con el apoyo del Ejecutivo autonómico, tal y como han admitido sus responsables en el congreso The Wave. "No podemos caer en el inmovilismo, sino que debemos redoblar la apuesta", ha añadido después el presidente.

"No me cabe duda de que, con generosidad y colaboración, entendiendo las sinergias como una oportunidad, construiremos un sector TIC aragonés más fuerte , cohesionado y preparado para liderar la revolución tecnológica en España y en Europa. Un sector tecnológico capaz de atraer y retener talento y de crear empleo de calidad para hacer de Aragón ese hub tecnológico de referencia continental", ha concluido Jorge Azcón.