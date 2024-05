Aragón convoca la Mesa de la Sequía ante las graves pérdidas que sufre ya el cereal de invierno

La sequía vuelve a ocupar lugar prioritario en la agenda de las organizaciones agrarias aragonesas. La preocupante situación que por la falta de precipitaciones viven los cultivos de cereal de invierno -la producción que mayor extensión ocupa en la Comunidad- ha puesto sobre la mesa del consejero de Agricultura del Ejecutivo regional, Ángel Samper, las primeras solicitudes para que el Departamento convoque con urgencia una reunión de la Mesa de Producciones Agrarias y Adversidades Climáticas, más conocida como Mesa de la Sequía.

Las han presentado Asaja-Aragón y Araga, que han cursado por escrito esta propuesta ante las elevadas pérdidas que ya se contabilizan en las explotaciones de la provincia de Teruel y de Zaragoza, donde los daños se elevan en algunas zonas hasta el 90% de la cosecha esperada. Reconocen, eso sí, que las previsiones son muy diferentes en los cultivos del norte de Huesca y en la margen izquierda del Ebro, sobre los que el clima ha sido más generoso en lluvias y se esperan "una buenas producciones".

La respuesta del Departamento de Agricultura ha sido inmediata. Apenas 24 horas después de que ambas organizaciones hayan presentado dicha solicitud, Ángel Samper les ha contestando fechando dicha convocatoria. La reunión se celebrará el próximo 14 de mayo y servirá para analizar medidas para dar respuesta a la "catastrófica" situación que sufren los cerealistas, especialmente los turolenses, que acumulan ya tres campaña golpeados por la sequía y sin apenas producción.

Al encuentro están convocados tres representantes por organización agraria (UAGA, Asaja, Araga y UPA) -uno por cada provincia-, así como responsables de Cooperativas Agroalimentarias de Aragón y representantes de federación de regantes (Ferebro) -uno por cada una de las cuencas afectadas-. En él se abordarán las posibles medidas a tomar para hacer frente a dos campañas consecutivas de pérdidas "que pueden culminar en el cierre de muchas de la explotaciones del campo aragonés", ha advertido el presidente de Araga, Federico Lorente.

Las organizaciones agrarias llegarán al encuentro con una larga lista de peticiones, entre las que no se descarta la solicitud de ayudas directas, a pesar del escaso éxito que han tenido sus reivindicaciones para que el Gobierno aragonés habilitase una partida presupuestaria destinada a compensar a aquellos agricultores y ganaderos más afectados por la extrema sequía que golpeó la Comunidad el pasado año.

"Ya sabemos que, como siempre sucede, nos van a decir que no es subvencionable lo que es asegurable", ha reconocido el portavoz de Asaja-Aragón, Fernando Luna, que defiende que en las políticas de Desarrollo Rural, junto con las partidas destinadas a jóvenes, a modernización, a regadíos, a agroindustrias… "tiene que haber dinero para medidas puntuales a sectores o a zonas que en determinado momento lo están pasando mal", ha matizado.

Pero no son estas las únicas medidas que estarán sobre la mesa. Asaja-Aragón y Araga coinciden en exigir "todas las excepcionalidades de la PAC que sean posibles" para evitar que los agricultores, además de las pérdidas por sequía, vean reducidas las ayudas directas que llegan de Bruselas. "Que no se aplique la condicional", matizan desde Asaja, que añaden también como petición que puedan adelantarse las fechas de los ecoesquemas en cultivos mejorantes.

Araga añade a a estas peticiones que las administraciones "sean sensibles" a las imágenes de cosecha georreferenciadas, con el fin de que los cerealistas no sean penalizados en los pagos de la PAC y advierte que es necesario también que se tenga en cuenta que en años de sequía "los daños por fauna salvaje son más elevados".

UAGA exige a la Consejería de Agricultura que active "de una vez por todas" las ayudas directas comprometidas en el Pacto de Gobierno PP-Vox, porque "es urgente e imprescindible que llegue liquidez a esas explotaciones de cereal".

La organización agraria solicitará además a la Administración autonómica que, como ya se hizo el año pasado, apruebe la excepcionalidad para las parcelas de cereal que no se van a cosechar. Esta medida permitirá que los agricultores afectados puedan cumplir con la normativa de condicionalidad y de ecorregímenes de la Política Agraria Común (PAC) y no perder así ayudas. Pero además propiciará que los ganaderos de ovino puedan aprovechar las parcelas en las que no se recolecte el grano para alimentar su ganado.