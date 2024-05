Isaac Navarro: “En Contazara hemos sido pioneros en poner internet de las cosas a la tecnología del agua”

¿Es posible mantener ese ritmo? Quizás tendrán que asumir que eso no puede ser así siempre.

Estamos hablando de datos de facturación. En 2023 acabamos un plan estratégico y ahora hemos lanzado uno nuevo para 2024-2028, que también implica crecer a doble dígito, pero no tan exponencialmente. Somos líderes en España en nuestro sector, con una cuota del 50%. Los fondos europeos del Perte de digitalización del ciclo del agua tienen su fin en 2026. Todas las empresas de agua están aprovechando y están lanzando proyectos. Hemos ganado muchos, otros no. Vamos a aprovechar este tirón hasta 2026.