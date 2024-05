Ibercaja reafirma su futuro "independiente" ante la posible fusión entre BBVA y Sabadell

"Nada podemos decir", ha señalado este jueves el director de Comunicación, Marca y Relaciones Institucionales de Ibercaja, Enrique Barbero, cuando se le ha preguntado sobre la valoración de la entidad ante la posible fusión entre BBVA y Sabadell. "Por ahora es un anuncio de inicio de negociaciones y serán sus respectivos accionistas los que tengan que evaluar esta posibilidad", ha señalado Barbero que ha insistido en que las consecuencias de esta fusión "se verán en su momento" y si esta llega a buen término.

Pero se ha mostrado tajante al afirmar que los nuevos vientos de fusiones no van a colarse en los planes de la entidad aragonesa que solo contempla un "futuro independiente y en soledad" que favorezca el crecimiento del negocio, pero siempre manteniendo la "identidad y esencia" que le han caracterizado durante sus casi 150 años de historia.

"No es solo que en los últimos años Ibercaja no ha participado ni ha pensado en participar en ningún proceso de consolidación del sector, es que esta posibilidad no está en la agenda de los próximos tres ejercicios", ha recordado Barbero, que ha insistido en que ni el presidente del banco, Francisco Serrano, ni el consejero delegado, Víctor Iglesias, avanzaron "ningún proceso de integración corporativa" en la presentación del Plan Estratégico 2024-2026 del pasado 27 de abril.

El representante de Ibercaja, que ha realizado esta afirmaciones durante la presentación del número 81 de la Revista de Economía Aragonesa, editada por la entidad, ha querido dejar claro, sin embargo, que el banco aragonés no teme que la fusión pueda provocar un posible endurecimiento de las condiciones del mercado financiero, ya que, ha señalado, el sector financiero español es el más concentrado de concentrado de Europa, ya que más del 70% de la cuota de mercado está en cinco entidades, dos de ellas las entidades implicadas en una posible fusión. A pesar de ello, y aún con la presencia además de otros operadores como Fintech, Big Tech, y distribuidores comerciales que financian el consumo, esta situación "no ha impedido que la competencia en el sector sea viva, intensa y fuerte" ha añadido.

Jornada laboral

A la reducción de jornada laboral, tan reivindicada por los participantes y convocantes de las manifestaciones del Primero de Mayo en Aragón, se ha referido el director de Comunicación, Marca y Relaciones Institucionales, Enrique Barbero y el jefe de Análisis Económico y Financiero de Ibercaja, Santiago Martínez, que ha señalado que a lo largo de los años la jornada laboral ha ido a menos por sí sola". Por eso, en opinión de este representante de la entidad aragonesa, si esta se regula por decreto "menos horas con el mismo salario supone una caída de la productividad a medio plazo, así como del empleo y los salarios en un horizonte más amplio".

Por su parte, Enrique Barbero ha insistido en que en este tipo de reformas "es importante" no solo el diálogo y el consenso con los agentes sociales, sino, sobre todo, la existencia de periodos transitorios de dos o tres años para que las empresas puedan aplicar dichas medidas "de forma más suave".