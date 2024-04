"No se necesita solo la flexibilización de la PAC sino un cambio de rumbo"

"Están aplicando la normativa de una manera demasiado estricta y haciendo que los agricultores estemos en una situación de indefensión absoluta", ha dicho hoy Rubén Blasco, portavoz de Aega, al entender que "más allá de flexibilizar la PAC, necesita un cambio de rumbo".

En su opinión, "todas las leyes que se van sacando de la manga van en contra de nuestra forma de producir y al final lo que consiguen es que no se produzca lo suficiente en las explotaciones para que sean rentables". Y ahí radica el problema d raíz. "Lo que le hemos pedido los agricultores de Aragón todo este tiempo a la consejería de Agricultura es que defienda nuestra postura para que el campo sea rentable".

"Lo que no podemos aceptar es que los productos que vienen de fuera puedan tratarse con fitosanitarios prohibidos en la UE porque eso nos hace un daño terrible. Si aquí no puedes utilizar un insecticida que mata un pulgón, se nos echa a perder nuestra cosecha y sin embargo te la traen de fuera tratada". Por eso, reivindican, las cláusulas de espejo y que se les exija lo mismo a países terceros. "Si tu regulas de esta forma y quitas competitividad a los productores europeos tendrás que compensarlo de alguna manera, pero al revés, nos multan", ha criticado.

Asimismo ha pedido mantener la presión de los agricultores en la calle, al menos hasta las elecciones europeas del 9 de junio porque es ahí donde se deciden las políticas para el campo.

Los tractores han recorrido el centro de Zaragoza este sábado 27 de abril. José Miguel Marco | Jose Miguel Marco

Y ha insistido en que en Aega son apolíticos, que están coordinados con otras autonomías y en contacto con Francia y la intención es seguir con la movilización. "La de este sábado ha sido una manifestación bastante importante con un montón de tractores y de gente en la calle. Ha sido un éxito. Y no me cansaré de decir que no vamos ni de la mano de ningún sindicato ni partido político. Cada uno viene por su cuenta hay gente que está afiliada o no a sindicato porque las reclamaciones son las que afectan a todos los agricultores", ha remachado Blasco, convencido de que van a seguir "alzando la voz contra la políitica agraria común que nos va asfixiando"

De hecho en el manifiesto que ha puesto fin a la protesta en la plaza de San Pedro Nolasco, Aega ha expresado claramente que "la lucha debe continuar" pese a la gran cantidad de trabajo en esta época del año en la que hay que "recoger el forraje, sembrar el cereal, aplicar tratamientos diversos, aclarecer, embalsar el arroz, recolectar la fruta, etc".

Desde Aega han pedido de nuevo al Gobierno de Aragón, España y de la Unión Europea que "les escuchen después de haberles puesto "una soga verde alrededor del cuello que amenaza al mundo rural y al sector primario". Han denunciado la excesiva burocracia, que se importan productos agrícolas y ganaderos que no cumplen los estándares de calidad, seguridad alimentaria y sostenibilidad, logrando así precios que están por debajo de su precio de coste de producción.

Decenas de personas han participado en movilización de agricultores y ganaderos convocada por Aragón es Ganadería y Agricultura (AEGA). Ramón Comet/EP

Y han pedido para el campo aragonés la derogación de la agenda 2030, la convocatoria de elecciones a las cámaras agrarias ya que las últimas fueron en junio de 2001, la revisión del funcionamiento de las pólizas de Agroseguro, la unificación de regiones agrícolas dentro del mismo cultivo, el cumplimiento de la ley de la cadena alimentaria a nivel europeo que les proteja ante las grandes superficies, multinacionales y fondos de inversión.

Cumplir también con las cláusulas espejo y la simplificación de la burocracia, sobre todo del Ecogan que implica la obligatoriedad de fotos georeferenciadas, y la inclusión de aranceles a los cereales importados de terceros países para que el sector agrario y ganadero no sea el que se haga cargo del coste de la geopolítica, junto con la reducción de impuestos repercutidos a los hidrocarburos, la electricidad o el gas han sido otras de las reivindicaciones de Aega.