Una nueva tractorada recorre Zaragoza para reclamar 'soluciones' y no 'migajas' por la supervivencia del campo

"Para nuestra propia supervivencia nos tenemos que seguir manifestando", ha dicho hoy Francisco Latorre, uno de los agricultores de la provincia de Teruel, que ha participado de la tractorada convocada por Aega (Aragón es ganadería y agricultura), que con cientos de tractores, acompañados de manifestantes a pie, ha recorrido el centro de la ciudad desde la Confederación Hidrográfica del Ebro hasta la plaza de San Pedro Nolasco, frente a la consejería de Agricultura de la DGA, donde han leido un manifiesto.

Con pancartas con los lemas de 'El campo no se vende, se defiende' o 'Nuestro final será vuestra hambre', cientos de agricultores han vuelto a mostrar su malestar por el centro de Zaragoza y han pedido que se les escuche y se ponga freno a la "competencia desleal" de terceros países que con sus importaciones a precios más bajos y sin cumplir en la mayoría de los casos las exigencias ambientales de Europa, inundan el mercado español.

Sin incidentes, salvo la protesta de algún conductor que no ha podido acceder dede Cesáreo Alierta a la avenida de San Jose o pequeñas retenciones en la rotonda de detrás del pabellón Príncipe Felipe, los tractores han seguido el itinerario comunicado a Delegación del Gobierno hasta que pasadas las 11.15 han llegado a las puertas de la Confederación Hidrográfica del Ebro donde han permanecido hasta las 12 para retomar la marcha y desembocar por el paseo de la Independencia en la plaza de San Pedro Nolasco.

"Lo que pedimos es que se tomen medidas verdaderamente contundentes para poder seguir con nuestras explotaciones y que sean viables y que podamos vivir en los pueblos", ha destacado Latorre y que "esta situación crítica que vive el campo no acabe en una despoblación generalizada".

"Las 43 medidas anunciadas por el ministro son totalmente insuficientes, son migajas", ha dicho, ya que afectan a explotaciones de menos de 10 hectáreas, cuando la mayoría en Aragón supera esa media.

También ha cogido el micrófono frente a la CHE el presidente de Asafre, Alfonso Barreras, para decir que "llevamos 9 años en lucha sin que la Administración nos haya hecho caso: todo son buenas palabras pero no se ha tomado ninguna medida que ayude al campo". Asimismo, ha denunciado que "los agricultores cada vez tengan menos poder adquisitivo y mientras tanto siga entrando sin control producto de fuera de la UE que no cumple con los requisitos de seguridad alimentaria que aquí estamos obligados a cumplir".

"Es importante traer los problemas del campo a la ciudad", ha recordado el portavoz de Asafre para sensibilizar al ciudadano de la importancia de que "llene su despensa con productos de alta calidad de la ribera del Ebro y de que la alimentación es lo más importante para la salud". Ha pedido además "la adecuación del cauce del Ebro".

"La Administración tiene que presionar más para que nos escuchen", ha destacado Mariano Navarro, otro agricultor participante en la manifestación. "No podemos competir con lo que viene de fuera", ha remarcado.

Las medidas de flexibilidad aprobadas por el Ministerio no han resuelto nada, ha criticado Francisco, ganadero de la Ribera Alta del Ebro. "Tengo un cebadero de cerdos y para mi pequeña explotación no ha habido mejora alguna. Al revés, cada día tengo que hacer frente a más pagos. Me han hecho hacerme productor de residuos lo que me ha costado 150 euros que he pagado al asesor y otros 150 en concepto de tasas. Antes los inyectables se los llevaba Sarga pero ahora también tenemos que recogerlos".

"Tendrían que bajarnos al menos el precio del gasoil porque todo nos lo han subido desde las semillas a los piensos", señalaba José Manuel Bernal, agricultor de Calamocha con cultivo de cereal y dos naves de porcino. "Empecé con mi padre y luego me puse como joven agricultor, pero esto es una ruina. Lo que pedimos es que nos paguen unos precios razonables", decía, después de haber venido conduciendo su tractor desde las 7.30 desde Calamocha por la carretera hasta Zaragoza. "Hay que seguir manifestándonos en la ciudad porque solo así nos escuchan", señalaba.

"La gente joven tendría que poder quedarse en el campo, pero lo tienen muy difícil" decía Marta Blesa, ingeniera agrónoma de Teruel, que quiere seguir con la tradición familiar de trabajar en la agricultura.

Los agricultores Pedro Mañas, Daniel Mañas, Marta Blesa y Miguel Ángel Calvo, en la tractorada de este sábado en Zaragoza. Heraldo.es | Aragón

"Estamos perdiendo dinero. Yo llevo trabajando en el campo desde los 16 años, pero si ahora pudiera elegir no me quedaría en este sector porque por mucho que me guste a duras penas es viable", comentaba Pedro Mañas, otro agricultor de la provincia de Teruel con cultivos de cereal de secano.

"Reclamamos menos importaciones porque en España al final nos va a sobrar cereal y prefieren que tiremos lo nuestro a que podamos seguir produciendo", se quejaba Miguel Ángel Calvo, jubilado después de ser agricultor toda la vida. "Tendrían que valorar más este sector", señalaba, que es el que "nos da de comer.

"Los primeros interesados en no contaminar el campo son los que trabajamos en él", aseguraba Mañas, pero en "lugar de premiar la producción parece en muchos casos que la PAC está pensada para falicitarle las cosas al que no es profesional".

"La respuesta de la Administración está siendo muy vaga y muy lenta", criticaba por su parte Juan Pablo Domingo, agricultor de Ontinar del Salz: "Estamos preparando la nueva solicitud de la PAC y un día la normativa es una y al otro cambia. Nos dicen que van a ampliar plazos y luego no es así y te sancionan. No sabemos a que atenernos". Asimismo, ha pedido a las autoridades europeas cláusulas espejo para evitar la "competencia desleal" de los productos importados de fuera de la UE, es decir, que tengan que cumplir los mismos requisitos medioambientales.

Protesta este sábado por el centro de Zaragoza. Heraldo

Y ha puesto el ejemplo de lo que sucede con la cebada maltera destinada a fábricación de cerveza. "Hay producto barato esperando en puerto y los mínimos de calidad fijados son inalcanzables con lo que mucho del producto que se hace en Aragón no cumple condiciones y se destina a piensos perdiendo 60 euros por tonelada".

"Nos hacen abandonar tierras para que entre la producción de fuera", denunciaba también Luis Antonio Trens, agricultor de Sástago y participante en la manifestación de Zaragoza, que pedía otra PAC porque "si se analiza el transfondo de la misma, lo que persique es que se abandone la producción. "Estamos muy al límite", advertía.