Aragón apuesta por ganar mercado en Miami, al exportar a Estados Unidos 300 millones

Analizar las oportunidades de negocio que representa Miami es el objetivo de la jornada organizada hoy por CEOE Aragón en colaboración con la DGA. José Agustín Lalaguna, vicepresidente de CEOE Zaragoza ha manifestado que es "un orgullo que hayan venido representantes de la Comisión de Comercio del condado de Miami para trasladarles a las empresas aragonesas la importancia estratégica de aquel mercado no solo para abrirse la puerta a Estados Unidos sino a Latinoamérica y el Caribe", ha dicho. Y ha recordado que "Miami cuenta con uno de los aeropuertos que mejor enlaza con los europeos y con mayor porcentaje de habla hispana".

Asimismo, "más de un 40% de empresas españolas españolas que se instalan en América lo hacen en el estado de Florida y el 80% en la ciudad de Miami", por lo que el representante de CEOE Aragón ha llamado a aprovechar este momento de oportunidad para Aragón en Miami sobre todo en el campo del emprendimiento y la tecnología.

Javier Martínez, director general de Politica Economía del Gobierno de Aragón, ha destacado que Aragón alcanzó un récord en exportaciones el pasado año por valor de 17.000 millones, de los que las transacciones con Estados Unidos alcanzan los 300. "Es poco" ha reconocido, y hay que trabajar más por acortar esa brecha entre el crecimiento, según datos del FMI, que está teniendo Norteamérica frente a Europa. "Hay que proveeer de medios necesarios a las empresas de Aragón para que salgan fuera hacia Estados Unidos". Ha destacado que "es un lujo estar en Zaragoza con representates de Miami y que hayan venido a conocernos".

Martínez ha recordado además que nos une con Miami la misma cultura, carácter y e idioma y ha precisado que junto con esos 300 millones que Aragón exporta a Estados Unidos, importa mercancías por valor de 160 millones. Entre los setores que más venden a Norteamérica, ha apuntado la alimentación y el sector textil, "tradicionalmente por más valor que en 2023". Finalmente, ha remarcado que Aragón "es un foco de atracción tecnológica" y que la voluntad del Ejecutivo autonómico es "atraer no solo centros de datos sino crear toda una infraestructura de empresas tecnológicas y aprender de ellos porque Miami o Florida es la puerta de entrada a Estados Unidos".

Martínez ha insistio en su intención de mostrar que "Aragón es una tierra muy interesante para invertir", pero no ha proporcionado ningún dato nuevo sobre la posibilidad de que Meta (antiguo Facebook) instale aquí su centro de datos. "Hasta el final estos proyectos no se pueden comentar por confidencialidad y al no saber si llegarán a buen puerto".

Oliver Gilbert, presidente de la Comisión de Comercio de Miami Dade, ha dicho que han venido a Zaragoza para establecer relaciones con Aragón. "Ustedes tienen capacidad de mano de obra, tecnología e innovación y queremos atraerlo a nuestro mercado y decirles que no solo es una puerta a Estados Unidos sino también a América Latina". Es una ciudad, ha comentado, que "representa a la comunidad internacional, de los que más de la mitad son de fuera de Estados Unidos, y hay muchos españoles".

Rodrick Miller, presidente ejecutivo del Beacon Council de Miami, ha precisado que lo que buscan en Aragón es "establecer mayores relaciones para que haya un nivel de comunicación más alta, que cuando nos llame alguna empresa desde la Comunidad podamos responder".

Ha confesado que lleva los últimos 20 años trabajando en distintos mercados de Estados Unidos y Miami es de los más abiertos y "podemos ayudarles a navegar en lo que son subvenciones, buscar mano de obra y ofrecerles capital de riesgo que está llegando mucho los últimos años procedentes de los mercados de Chicago y Nueva York". Ha puesto también el acento en que son un "centro logístico muy conectado con Europa por aeropuerto y puerto y también con el resto del mundo".

Miami, ha destacado, es uno de los mejores ecosistemas. "Estamos en una etapa de crecimiento y hay ya 400 empresas españolas y este país es número 1 en cuanto a inversión extranjera directa en Miami, y queremos fortalecer relación que ya tenemos y especialmente con Aragón".

Ángel Pardillos, director de Estrategia de Talento e Innovación en Hiberus (HENNEO), ha subrayado que esta compañía tecnológica aragonesa lleva 5 o 6 años con un crecimiento exponencial y ha pasado de tener 500 600 trabajadores en Zaragoza a 3.000 en España. "Por eso, tomamos la decisión estratégica de abrir mercado internacional y en 2022 la ejecutamos y el director del area digital asumió la gestión internacional". Así, ha explicado, "fuimos a Miami, puerta de entrada al mercado americano e iberoamericano y eso nos ha permitido abrir sedes en Argentina, México, Ecuador y Colombia, gestionándolo todo desde Miami y preveemos tener casi 400 personas trabajando en esta delegaciones a finales de año y dando servicio a esos países".

Pardillos ha señalado que "Miami es un mercado de grandes dimensiones, que no es fácil, pero que hay que estar allí para lo que se necesita tener una estrategia muy clara y contactos con Miami Dade, ICEX, AREX y otros organismos que te ayuden a ubicarte y conocer las reglas del juego".