La pasión por la genética de las abejas que da vida a Talamantes

"El trabajo duro, el sacrificio y la paciencia de los pioneros, emprendedores, impulsores, creadores e innovadores del sector". Estos fueron los principales elementos que se tuvieron en cuenta a la hora de conceder el galardón ‘Entre Aguazones y Boiras’ de los I Premios UPA Aragón, que recayó el pasado mes de diciembre en Abejas del Moncayo, proyecto impulsado por Natalia Láinez y Lucía Ibáñez y dedicado a la selección genética y cría de abeja ibérica ‘apis mellifera iberiensis’.

Las citadas características resumen con acierto la andadura de esta iniciativa, nacida en el año 2012, cuando estas emprendedoras zaragozanas decidieron trasladarse al medio rural junto a sus parejas y sus hijos para ganarse la vida con esta actividad. "Todo premio supone siempre una alegría y aire fresco, pero aún más si reconoce el esfuerzo de una trayectoria apicultora desarrollada en un medio rural tan abandonado y con unas condiciones familiares muy difíciles", explica Lucía.

A este respecto, Natalia destaca que, cuando se instalaron de lleno en la actividad, cada una ya tenía bebés en casa. "Un trabajo empresarial, como autónomas, en el campo y, sobre todo, en los arranques del negocio puede ser muy duro. Hubo que hacer una inversión importante y adquirir fincas, el vehículo y el remolque. Además, los desplazamientos con niños pequeños son difíciles y agotadores y, al no tener aquí al resto de la familia, no podíamos tirar de nadie para que nos echase una mano con ellos. Por suerte, somos dos personas con los mismos biorritmos y objetivos, y nos hemos entendido muy bien siempre", apunta.

Natalia y Lucía, con el galardón ‘Entre Aguazones y Boiras’ en los I Premios UPA Aragón. Abejas del Moncayo

A pesar de que sus familias no se habían dedicado a ello, a ambas les habían interesado siempre las abejas por lo que, cuando empezaron a buscar un medio de vida en la zona del Moncayo, investigaron sobre ello y terminaron de decidirse. Se instalaron en Talamantes, pueblo del que procede la familia paterna de Lucía y donde tanto ella como Natalia tenían una segunda residencia.

"Somos la única empresa del pueblo, lo que es importante porque esta actividad puede permitir ubicarlo en el mapa, ya que a nivel nacional vamos siendo cada vez más conocidos. Además, que haya familias con niños es fundamental para el municipio, pues le da un valor añadido, y sino el resultado sería la despoblación, como ocurre con el medio rural del país en general", expone Lucía.

Cabe destacar asimismo que las particularidades del Moncayo favorecen la actividad que llevan a cabo. La abeja es un insecto muy sensible a la climatología y, en este territorio, en verano se dan calores extremos y en invierno, al ser un área montañosa, hace mucho frío e incluso nieva. "Esas características hacen que salga una abeja muy rústica que se adapta muy bien a cualquier comunidad española y que gusta mucho tanto en el norte como en el sur del país", indica Natalia.

Una agenda estricta

El suyo es un trabajo muy meticuloso y requiere de una gran coordinación, pues depende de muchos factores que es preciso conjugar. Así, las responsables del negocio están muy sujetas a una agenda estricta pues, tras practicar el traslarve –la transferencia de larvas jóvenes a las cúpulas dirigidas a pie de reina–, tienen que acudir a la colmena a hacer tareas al octavo día; al décimo, para preparar los nacimientos; y al decimotercero, cuando se producen los nacimientos.

"Falta mucha inversión en I+D en lo que tiene que ver con la ganadería de la abeja"

Ambas hacen un balance positivo de la andadura de la empresa y son optimistas de cara a su futuro por la sólida cartera de clientes con la que cuentan, que abarca todo el país y se compone tanto de personas que tienen la apicultura como una segunda actividad como de profesionales que quieren renovar sus insectos y les demandan sus colmenas pobladas, enjambres, paquetes de abejas o abejas reina.

Asimismo, imparten formaciones a través de UPA en el marco del Programa Cultiva del Ministerio de Agricultura, a los que acuden alumnos de toda España a visitar sus instalaciones, aprender sobre selección genética y realizar prácticas en el campo y cursos de iniciación.

No obstante, en los últimos años también han vivido problemas, como los dos incendios que sufrió la zona y que afectaron de lleno a sus colmenas y asentamientos. "Fueron dos varapalos gordos. Además, se trata de insectos muy sensibles y también han padecido enfermedades extraordinarias como virosis, que no tienen tratamiento porque el tema de la ganadería de la abeja es muy desconocido y falta hacer mucha inversión en investigación y desarrollo, y en afecciones como esta que no tienen solución, pues cuando ocurre tienes que dejarlas morir. Igual que sucede con los incendios, pues tampoco hay muchas ayudas al sector, así que no queda otra que asumir las pérdidas", manifiesta Natalia.

En este sentido, Lucía cree que el sector necesita un impulso por parte de las administraciones, porque cuando salen ayudas queda excluido o, si se tiene en cuenta, es de forma "irrisoria". "Ante un nivel similar de UTAs (unidades de trabajo agrario), a un profesional dedicado a las ovejas, por ejemplo, pueden darle un porcentaje de ayuda mucho mayor que a nosotras. Es ofensivo, porque no se nos tiene la consideración que merecemos a los apicultores que vivimos de ello. Es una ganadería que no está reconocida y que es importante como cualquier otra", concluye.