Cuándo empieza la declaración de la Renta 2023 y qué día consultar el borrador

El principio de cada año suele ser el momento en el que algunos contribuyentes en España ponen sus papeles en orden. Entre las primeras obligaciones con la Administración se encuentra la presentación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Este recoge el resumen de los ingresos que ha recibido la persona el año anterior, por lo que la declaración de este año se completará con los datos de 2023.

La campaña de la Renta comenzará este 3 de abril. A mediados de marzo la Agencia Tributaria dispone cada campaña de la información de cada contribuyente que resume sus rendimientos de trabajo, los que se incluyen en sus cuentas bancarias, inmuebles, aportaciones a organizaciones no gubernamentales (ONG) que desgraban en la declaración y otros movimientos.

Cuándo comienza el plazo para presentar la declaración de la Renta

No será hasta el inicio oficial de la campaña, el próximo 3 de abril, cuando se pueda descargar el borrador del impuesto, que incluye el cálculo que hace la propia Hacienda, y presentar la declaración por internet. La Agencia aconseja revisar el borrador para comprobar que no falta algún dato que pueda que no tenga la Administración.

Los contribuyentes que no se manejen bien con internet o prefieran una atención más persoalizada tendrán que esperar hasta el 1 de mayo para confeccionar la renta por teléfono. El servicio 'Le llamamos' de la Agencia Tributaria ha sido uno de los que más se potencia cada año, en parte, para compensar que la atención presencial en las oficinas se ha ido reduciendo. El plazo para pedir cita para la renta telefónica empieza el 29 de abril y finaliza el 28 de junio.

La confección de rentas en las oficinas de la Agencia Tributaria no comienza hasta el 3 de junio, en el último mes de campaña. Se abrirá el periodo para pedir cita previa el 29 de mayo y hasta el 28 de junio. El plazo para presentar la declaración finaliza el 1 de julio.

