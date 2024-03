Justicio, IA gratuita en el sector legal con sello aragonés

Con cara sonriente, pelo blanco y unas enormes gafas, Justicio me dice desde la pantalla que es «el archivero de la legislación estatal, autonómica y europea, gratuito, abierto y para todos». Su imagen me recuerda a la del abuelo de la película ‘Up’, aunque a él se le ve más joven. Le pregunto si puedo utilizar Telegram en el caso de que un juez de la Audiencia Nacional me lo prohíba y en menos de quince segundos ya tengo la respuesta: «En España, si un juez de la Audiencia Nacional emite una orden prohibiendo el uso de Telegram, se debe cumplir con dicha orden judicial. En caso de que se emita una orden específica que prohíba el uso de Telegram, los ciudadanos estarían obligados a acatarla y abstenerse de utilizar dicha plataforma de mensajería mientras la orden esté en vigor...». La respuesta continúa y abajo incluye referencias de leyes y sentencias concretas que podrían tener relación con lo planteado.

La agilidad de la herramienta es apabullante. Puede responder con argumentos generales, como he constatado, pero a veces con otros más específicos, según lo que se le pregunte, pero no va mal encaminada nunca. Las referencias que recoge después dan valor añadido.

El empleo de inteligencia artificial (IA), además de imprimir una velocidad inusitada, ayuda a contar con elementos de primer orden para quien se enfrenta a un tema legal. A priori, los abogados son los que más partido pueden sacar a Justicio. ¡Y es gratis!

Los emprendedores zaragozanos Daniel Vecino y Alex Dantart desarrollaron esta herramienta con una comunidad de expertos, entre ellos 12 técnicos especializados en IA y 5 en materia legal. Se trata de un proyecto ‘open source’, de código abierto, impulsado y patrocinado por la ‘legal tech’ Little John, una compañía creada por los empresarios aragoneses con Arriaga Asociados y Alejandro López.

«Little John es una compañía que ofrece servicios tecnológicos para el sector legal, no servicios legales», precisa Daniel Vecino. Tras procesar información que llega de notificaciones legales y de los propios clientes, la empresa ha lanzado dos servicios basados en inteligencia artificial. Uno consiste en facilitar la lectura automática de notificaciones judiciales (lo que permite ahorrar muchísimo tiempo) y otro que permite al cliente desde su teléfono realizar gestiones para recuperar dinero en procedimientos, por ejemplo, pulsando un botón para iniciar un caso.

«Sin depender de Open AI o ChatGPT, Little John ataca las principales necesidades de la abogacía con soluciones enfocadas en el descubrimiento de recompensas, la lectura y asignación inteligente de notificaciones judiciales, la información proactiva a clientes o el gobierno del dato», apuntan desde Arriaga Asociados para hablar de la que es una suerte de nueva filial.

Tras autodenominarse el ‘Robin Hood’ de la abogacía, en referencia a la cantidad de sentencia que ha ganado a los bancos, Arriaga Asociados asegura que Little John es «la legal tech que por méritos propios va camino de convertirse en el escudero legal que multiplica el negocio y maximiza la competitividad de los abogados». Mencionar lo de ‘escudero’ no es casual: Little John es el personaje que cumplía esa función como mano derecha de Robin Hood.

El pequeño Juan, ‘Juanito’, «se parece mucho a nosotros», dice Vecino al hablar de sí mismo y de Dantart, que son socios en otros negocios también muy disruptivos. «Compartimos todos su valores y algo más, queremos convertirnos en el escudero ‘legal tech’ del mundo legal», afirma. «Si sumas que a Arriaga se la conoce como el Robin Hood de la banca, pues todo encaja», indica.

«Arriaga y Little John fusionan de forma envidiable sus tres principales ventajas competitivas: el conocimiento y experiencia legal sin competencia de la empresa que más personas ha defendido en España, el impulso de una relación memorable entre cliente y abogado y la integración inteligente de tecnología junto con la inteligencia artificial», destaca la firma de abogados.

Justicio, «la versión digitalizada del Aranzadi de toda la vida», como se le ha llegado a definir, está posicionando a gran velocidad, al trabajar con código abierto y ser gratis, la marca Little John. La herramienta ha sido presentada a universidades y a colegios de abogados y la receptividad ha sido buena, afirma Vecino. Al Ministerio de Justicia le ha sorprendido por su sencillez, añade. En todo caso, asegura el emprendedor zaragozano, el proyecto trabajará siguiendo siempre las leyes del juego. La legalidad, por tanto, es lo primero que se defiende. A partir de ahí, sacar todo el partido posible al empleo de los datos.