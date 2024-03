Una investigación aragonesa halla alta resistencia a antibióticos en un peligroso patógeno porcino que puede afectar a humanos

El Streptococcus suis es un patógeno que causa meningitis, neumonía y sepsis en cerdos jóvenes y su infección habitualmente desemboca en la muerte del animal. Considerando únicamente su tratamiento y prevención, sus infecciones causan pérdidas económicas al sector porcino estimadas en 150 millones de euros al año a nivel global.

No existen vacunas efectivas para prevenir la infección, por lo que se utilizan autovacunas (vacunas limitadas a una determinada explotación y cepa) aunque el método más extendido son los antibióticos, cuyo uso resulta extremo, ya que en algunas granjas cerca del 50% de los antibióticos son destinados a tratar las infecciones causadas por S. suis.

Y lo que es peor, se trata de un patógeno que puede afectar a los humanos, bien directamente o mediante el consumo de alimentos procedentes del animal enfermo.

Para conocer a este "enemigo" y poder "luchar contra él", Aragón ha liderado una investigación realizada por un equipo de la Universidad de Zaragoza y el Centro de Innovación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) perteneciente al Instituto Agroalimentario de Aragón (IA2, centro mixto Unizar-CITA), en colaboración con las universidades de Vigo, Lérida, y Montreal y los laboratorios de referencia Labopat (Segovia), Exopol (San Mateo de Gállego) y Ovislab (Barcelona), con la que se han descubierto "una extensa diversificación genética y alarmantes tasas de resistencia a antibióticos en el patógeno Streptococcus suis de muestras recogidas de cerdos enfermos en toda España".

El estudio fue realizado con 156 aislados de cerdos enfermos recogidos en 14 comunidades autónomas con gran producción porcina, que fueron seleccionados "siguiendo un riguroso plan de muestreo", explican los investigadores, que detallan que en los estudios se han realizado varios análisis metagenómicos comparativos y análisis fenotípicos. "Los laboratorios de referencia han sido muy importantes en este estudio", comenta el equipo investigador, "y el hecho de que hayan participado varios ha permitido representar lo mejor posible la heterogeneidad de la producción porcina en España".

Mediante este método se han identificado 47 genotipos virulentos, 34 de los cuales todavía no habían sido descritos globalmente. Sin embargo, los resultados de dicho estudio, realizado por Cristina Uruén (Universidad de Zaragoza), y dirigido por Clara Marín (CITA) y Jesús Arenas (Universidad de Zaragoza) y que han sido publicados en las revistas Veterinary Research y Frontiers in Cellular and Infection Microbiology, evidencian que cuatro genotipos son responsables de la mayoría de los casos. Se trata de los genotipos ST1, ST3, ST123 y ST29, si bien la investigación concluye que el genotipo ST123 es endémico en España y el ST29 está emergiendo y presenta tasas de resistencia significativamente altas a los antibióticos de elección en este momento.

Los diferentes análisis realizados en el marco de la investigación han descubierto que estos genotipos usan factores de virulencia particulares para causar la enfermedad, mientras comparten menos del 50% de su genoma. "Esta enorme variabilidad podría ser la clave para el éxito de este patógeno para causar la enfermedad y evadir las vacunas actuales", explican los investigadores, que insisten en que otra de las claves de su éxito es "la enorme resistencia a antibióticos que ha adquirido este patógeno". De hecho, añaden, el 90% de los aislados son multiresistentes, es decir resistentes a tres o más familias de antibióticos. "Hemos encontrado aislados que son resistentes a 15 antibióticos diferentes", comentan.

El trabajo liderado por los investigadores aragoneses muestra también por primera vez el origen genético de las resistencias a la mayoría de los antibióticos en S. suis en España, identificando hasta 23 genes de resistencia diferentes. "Análisis bioinformáticos han permitido encontrar estos genes en otras bacterias patógenas de animales y humanos, lo cual indica que han sido transferidos a S. suis por diferentes vías", detallan los responsables del estudio, que inciden en que queda demostrado que S. suis es capaz de transferir genes de resistencias a patógenos humanos. Por ello, el equipo de investigación está valorando ahora si esto ha ocurrido en Aragón, una región de alta producción porcina, y si puede explicar en parte las tasas de resistencia que existen a ciertos patógenos en la Comunidad.

"Suma importancia económica y sanitaria"

"Se trata de un hallazgo de suma importancia tanto a nivel económico como a nivel sanitario", aseguran con contundencia los investigadores. Primero porque España se ha afianzado en los últimos cinco años como el primer productor de porcino de la Unión Europea y el tercero a nivel mundial. La industria porcina produce en nuestro país más de 35 millones de cerdos al año, con Aragón en los puestos de cabeza ya que solo en esta región la producción alcanza los 10 millones de cabezas, genera 300.000 puestos directos de trabajo y un millón de empleos indirectos y representa el 14% de toda la producción de agricultura en España y el 40% de la producción animal, un porcentaje que en Aragón se eleva al 70%. Segundo porque las pérdidas económicas que provoca la enfermedad solo en el sector europeo superan los 150 millones de euros al año. Tercero porque la resistencia a antibióticos está considerada por la Organización Mundial de la Salud como uno de los retos más importantes a los que se enfrenta actualmente la Humanidad. Y cuarto, y no por ello menos importante, porque este peligroso patógeno puede afectar a la salud humana.

Por todo ello, los investigadores resaltan la relevancia del estudio y confían en que sus hallazgos contribuyan a diseñar nuevas técnicas y estrategias que permitan un mayor control de S. suis y sus resistencias a antibióticos. Y es que, destacan, la importancia de controlar este patógeno porcino no solo radica en los problemas causados a la producción porcina sino también al ser humano. "Sin duda, el Streptococcus suis es un problema de salud única y global", advierten.