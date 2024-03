¿De viaje y de baja laboral en Semana Santa? Lo que está permitido y lo que no

La incapacidad temporal (IT) en España se refiere al período durante el cual un trabajador no puede realizar sus funciones laborales debido a una enfermedad o lesión temporal. Durante este tiempo, el trabajador puede recibir prestaciones económicas por parte de la Seguridad Social para compensar la pérdida de ingresos mientras se recupera. Y, ahora que se acerca la Semana Santa, una fecha ideal para realizar escapadas o viajes, muchas personas se encuentran en la tesitura de ir o no a un viaje ya pagado.

¿Qué ocurre si una persona tenía un viaje en Semana Santa y se encuentra en situación de incapacidad temporal (IT)? La respuesta no es definitiva, sino que está sujeta a las circunstancias individuales de cada caso. Hay que tener en cuenta que si la Seguridad Social considera que se ha cometido fraude, la persona puede perder la ayuda destinada a cubrir la pérdida de ingresos. Y, esto se recoge en el artículo 175 de la Ley General de la Seguridad Social: "Se retirará el subsidio de la baja cuando el beneficiario haya actuado fraudulentamente para obtener o conservar dicha prestación". Por tanto, hay que evitar que la Seguridad Social lo considere fraude.

Viajar estando de baja

Técnicamente, viajar estando de baja laboral no está prohibido, pero, con lo anterior: ¿puede considerar la Seguridad Social que se está actuando fraudulentamente? Se podrá viajar estando de baja laboral dependiendo de la enfermedad que haya causado la baja. Si el viaje pone en peligro la recuperación del trabajador, la retrasa, o incumple las indicaciones médicas, sí estaría prohibido. Por ejemplo, si un trabajador se ha roto una pierna con mal pronóstico y el médico le ha indicado reposo absoluto, viajar sí sería considerado fraudulento y perder el subsidio.

Todo lo contrario sería que el médico no hubiese indicado reposo absoluto o que le hubiese recomendado al paciente desconexión, tranquilidad y aires nuevos para su recuperación, como ocurre en algunas bajas por ansiedad, por ejemplo, en ese caso no se consideraría fraude.

No obstante, como recomendación, y para asegurarse de que la Seguridad Social no lo considera fraude y la empresa no toma repesalias, se debería solicitar una autorización al médico para justificar, si fuese necesario, el viaje.