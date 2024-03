Empresarios y sindicatos valoran que Inditex "refuerce la apuesta por Zaragoza"

Empresarios del sector logístico y representantes de los sindicatos, incluidos los del comité de empresa de la planta de Inditex en Plaza, consideran que el anuncio de la construcción de un nuevo centro del grupo textil en Zaragoza es una "grandísima noticia" que demuestra el posicionamiento de Aragón como punto idóneo para seguir incrementando su actividad. Dirigentes del Clúster de la Logística en Aragón, Alia, han recalcado este miércoles que con esta decisión la multinacional textil "refuerza su apuesta" por Zaragoza, lo que demuestra que cuenta aquí con "una oferta multimodal idónea" para distribuir más prendas.

"Que una empresa que lleva aquí 20 años decida dar este nuevo paso nos hace estar indudablemente muy satisfechos, porque constata las excelentes posibilidades logísticas que ofrecemos en Aragón", ha señalado Ángel Gil, gerente de Alia. "Me consta que Inditex prevé instalar varios silos y aportar más innovación", ha añadido en referencia a la futura planta de Malpica, que considera que ayudará a impulsar aún más el papel que ejerce como empresa tractora de actividad económica en la región.

"La de Inditex es una apuesta muy positiva que nos anima a seguir creyendo en las posibilidades logísticas de Zaragoza", ha apuntado por su parte Eduardo Corella, empresario que preside el clúster aragonés. Con esta decisión, la capital aragonesa le gana una partida a Ámsterdam, ciudad que compite con Aragón en la distribución de prendas por vía aérea, ha afirmado.

En el ámbito sindical, la nueva inversión en Zaragoza anunciada por el grupo fundado por Amancio Ortega también ha sido bien recibida. Desde el comité de empresa de Plataforma Europa, el centro logístico que inició su actividad en Plaza en 2003, sus representantes han asegurado estar "encantados de que sea Zaragoza la elegida por Inditex para montar una segunda plataforma logística". "La plantilla no está nada preocupada. Aquí estamos llenos, al 100% de capacidad. La compañía necesitaba más capacidad logística en España y mejor que haya optado por Malpica", han indicado. La dirección del centro de Plaza no les ha dado más detalles de los planes para la nueva instalación. "Posiblemente porque no lo sepan todavía, ya que eso depende de las colecciones y de cómo vaya el negocio", han señalado.

Las mismas fuentes han recordado que cuando se montó Plataforma Europa, en 2003,"nos dijeron que era para abastecer las tiendas de Europa y luego nos especializaron en ropa de mujer y para tiendas de todo el mundo, así que ya se verá lo que hacen en Malpica, si bien han confirmado que será un almacén de reparto". Lo "tienen todo muy segmentado, pero aún tendrán por decidir qué países o tiendas atenderá", han manifestado, sin saber cuánta ropa distribuirá. Las instalaciones de Plaza movieron el año pasado 410 millones de prendas.

El comité de empresa de Inditex Plataforma Europa, integrado por 6 representantes de OSTA, 6 de CGT, 5 de UGT, 5 de CC. OO. y 1 de Fetico, aplaude también la creación de empleo que supondrá el nuevo almacén de Inditex en Malpica. "En Plaza empezamos hace 20 años siendo 300 personas y ahora estamos 1.800, la mayoría fijos", han precisado.

El secretario general de UGT Aragón, José Juan Arceiz, también ha calificado como "muy buena noticia" la decisión de Inditex de invertir en un segundo almacén en Malpica. "Refuerza un sector que ya está muy pujante y es bueno que se fortalezca todavía más", ha apuntado. También valora especialmente que la compañía gallega apueste de nuevo por Zaragoza, lo que evidencia, a su juicio, el "buen hacer de los trabajadores que han hecho crecer Plataforma Europa en las dos últimas décadas", junto a otros valores como la paz social o la geolocalización estratégica de la capital aragonesa. Del empleo, ha pedido "ser cautos", ya que los 1.500 empleos anunciados podrían ser después bastantes menos.

Manuel Pina, líder de CC. OO. Aragón, se ha mostrado sorprendido por la noticia del nuevo desembarco de Inditex al recordar que ya anunció la compañía que iba a invertir en Malpica a mediados de octubre de 2023. "Imagino que alcanzará un volumen de reparto similar al que tienen en Plaza desde hace 20 años, pero no conozco más detalles de los publicados", ha dicho. Lo que sí ha reconocido es que "esta nueva inversión de Inditex confirma que el auge de la logística ha puesto a Zaragoza en el mapa". "Somos punta de lanza en logística", ha repetido, a la vez que ha recordado que precisamente llevan seis o siete reuniones en Inditex Plataforma Europa para negociar el nuevo convenio a tres años (2024-2026) en el que la plantilla pide recuperar el poder adquisitivo perdido estos últimos años.