Protesta sindical en Zaragoza: "Los responsables de los accidentes laborales no son los Gobiernos, son las empresas"

La muerte de una joven de 21 años por un ictus mientras trabajaba en un restaurante de comida rápida en Zaragoza, el pasado viernes, ha elevado a ocho el número de personas fallecidas en Aragón en lo que va de año. Para alzar la voz de nuevo contra esta realidad y reclamar medidas que ayuden a reducir tan dramáticas cifras, representantes de UGT y Comisiones Obreras se han concentrado este lunes en el monumento a la Constitución de la capital aragonesa. "Los responsables de los accidentes no son los Gobiernos, son las empresas", ha denunciado con rotundidad Luis Clarimón, secretario de Salud Laboral de CC. OO. Aragón.

El dirigente de CC. OO. ha reconocido que la última persona que perdió la vida sufrió un accidente no traumático que aún deberá ser investigado y que hay que esperar a saber al resultado para determinar las causas, pero el hecho de que en menos de tres meses ocho trabajadores hayan fallecido obliga a actuar con más diligencia. "Tenemos una ley de prevención que no es mala, lo que reivindicamos es que se cumpla", ha señalado Clarimón mientras José de las Morenas, secretario de Política Industrial y Sindical de UGT Aragón, incidía en la misma idea: "Hay que hacer que la ley se cumpla y que se actualice, hay cosas que se están haciendo, pero hay que llegar mejor a las empresas".

Incidir en la responsabilidad que concierne a las compañías y a sus directivos es una de las exigencias que más están planteando las organizaciones sindicales en la actualidad, que reconocen que desde la consejería de Economía, Empleo e Industria del Gobierno de Aragón, que dirige Mar Vaquero, se trabaja en un plan de choque pero que este es claramente insuficiente. "Las medidas que toman las empresas para evitar accidentes son fundamentales, y a partir de ahí es importante la Inspección de Trabajo, la actuación del Instituto de Seguridad y Salud Laboral de Aragón (ISSLA), con acciones de sostenibilidad y otras medidas", ha apuntado Luis Clarimón. "De los fallecidos el año pasado en accidentes laborales, seis lo fueron por caídas en altura en Zaragoza porque no estaban sujetos con anclajes, que esto ocurre en pleno siglo XXI no tiene nombre, hay que poner los medios para que la gente no se mate", ha recalcado.

En la concentración de Zaragoza, los sindicatos han recordado a los ocho trabajadores fallecidos en lo que va de 2024. En concreto, un hombre de 62 años por una patología no traumática en Monzón; otro en un accidente de tráfico en Fabara; un empleado de la construcción un un siniestro 'in itínere' en Calatayud; dos camioneros en el entorno de Osera de Ebro; uno en Rivasam, un matadero en Zuera; otro en Pretersa Prenavisa, en La Puebla de Híjar, y la última, la joven de 21 años en un restaurante de comida rápida en Zaragoza.

"Una sola muerte es ya un drama, ocho es una tragedia", ha destacado José de las Morenas al solicitar el minuto de silencio, en el que han participado los líderes de UGT y CC. OO. en Aragón, Juan Arceiz y Manuel Pina respectivamente.