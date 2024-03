El consejero de Agricultura del Gobierno aragonés, Ángel Samper, ha reconocido hoy que "todos tenemos deberes" para dar solución al "grave problema que vive el campo". El ministro de agricultura, ha recordado, está por mantener el pacto verde y la agenda 20/30 y se van buscando soluciones colaterales" que "son parches", en muchos casos.

Ha señalado además el consejero, en la reunión con la Federación aragonesa de municipios, comarcas y provincias, que "la parte mollar" de las soluciones para el agricultor corresponden al Gobierno Central y a la Unión Europea pero que desde el Ejecutivo autónomico (no solo el departamento de Agricultura, sino el Inaga y el de Medio Ambiente) también deben asumir "la gravosidad de sacar todos los expedientes", un "trabajo ímprobo", pero ha advertido, "vamos necesitar tiempo" al recordar que "estos consejeros", en alusión a él mismo y a Manuel Blasco llevan cinco o seis meses en el cargo.

En todo caso, ha insistido Samper, la mayor parte del problema viene de las "exigencias, limitaciones, prohibiciones y del recorte presupuestario extraordinario en la PAC" incluido en el pacto verde.

Para conseguir cambiar esas políticas, ha recordado, hay que "estar todos juntos y no echándose fuegos unos a otros" sino dando una imagen de unidad "al sentarnos para que el propio ministro y la UE tomen cartas en el asunto de un problema muy grave".

"La situación es límite", ha destacado Samper. "A este consejero no hace falta convencerle de nada", ha dicho recordando que "llevaba años denunciando que esto iba a ocurrir como responsable de una organización aragria". Hace tiempo ya, ha añadido, que "salíamos a denunciar y manifestar lo que iba a ocurrir por esta deriva europea en lo que es el pacto verde y la agenda 20/30".

Ha defendido asimismo Samper "el cuidado del agua, el suelo y el aire" pero "avalado por criterios científicos y lejos toda esa materia ideológica gratuita que ha contagiado la agenda 20/30 y ha contaminado el pacto verde y ha hecho que no solo a los agricultores se les haga la vida imposible sino que a los consumidores la cesta de compra se les haya disparado". A su juicio, el rigor en el cuidado de medio ambiente no puede traducirse en "prohibiciones gratuitas en el uso de fitosanitarios". Y ha vuelto a insistir en que esa normativa tiene que responder a criterios científicos y no ideológicos para evitar el "hartazgo que hoy sufren la mayoría de los agricultores porque cada día tienen menos renta y más presión en burocracia y exigencias de todo tipo", por lo que ha considerado "normal que estén en la calle".

Y por último, Samper ha incidido en que lo que busca es la paz social. Lejos de las declaraciones desafortunadas, ha recordado, de Planas que habló de que "se incendia al sector", "el problema en el campo es muy grave" y parte de la solución es "solidariamente sentarnos en la mesa manifestantes, organizaciones agrarias y que no sea flor de un día".

"Lejos de ir unos contra", ha abundado, la gravedad de la situación requiere de "ir todos juntos" y ha manifestado su intención de seguir en la línea de estos últimos días en los que se ha reunido con la organizaciones agrarias, con las industrias cooperativas y regantes, y después con los manifestantes porque tenemos que escucharles".

"El mayor motor económico de Aragón es la agroalimentación y si alguien entiende que escuchar a todos los afectados es alimentar las protestas, es todo lo contrario", ha concluido el consejero.