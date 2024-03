La plantilla del almacén de Merkal Calzado en La Muela (Zaragoza) mantiene la huelga después de nueve días. "El seguimiento es total. Somos 56 y salvo dos que están de baja y dos que no la secundan, todos hemos parado", han indicado a este diario desde el comité de empresa, de UGT.

No piensan reblar, dicen, hasta que la empresa no cumpla con el incremento que marca el convenio 2023-2026. El comité de empresa no está dispuesto a permitir que por un lado la dirección vaya a pagarles el plus de distancia (subir y bajar a La Muela desde Zaragoza representa 50 kilómetros diarios), que son 107 euros al mes, pero por otro pretenda absorber parte del complemento de mejora especial, de 190 euros, consolidado en convenio desde hace 20 años.

"Lo que ganan en un concepto, lo pierden por otro", han señalado las mismas fuentes, críticas con que la empresa haya aprovechado "la cláusula de compensación por absorción" para no hacer efectivo el complemento de los atrasos que correspondían a 2023 e incluidos en el incremento salarial pactado.

"No podemos permitir dejar de ingresar 1.170 euros que corresponden a todo 2023 y correr el riesgo de que este año hagan lo mismo", han explicado desde la representación de los trabajadores. Pensaban, han dicho, que "el nuevo convenio les iba a permitir dejar de ser mileuristas pero con esta compensación por absorción es inviable".

Merkal Calzado distribuye producto desde el almacén de La Muela a las más de 200 tiendas que tiene repartidas por toda España. Desde el comité de empresa denuncian que la dirección está incumpliendo con el derecho a la huelga al estar contratando temporales (la semana pasada entraron 27) para hacer su trabajo y asegurarse el reparto de la mercancía. Lo han trasladado a la Inspección de Trabajo para que actúe.