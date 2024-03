Aragón siempre ha ocupado entre la quinta y sexta posición en competitividad según el informe ICREG que elabora el Consejo General de Economistas de España, si bien en el último año estudiado, 2022, ha retrocedido una posición debido a cierto enfriamiento en los ritmos de crecimiento. Así lo ha manifestado hoy el economista de Murcia José Carlos Sánchez de la Vega, director técnico de este informe, al presentarlo este jueves en la sede de la patronal aragonesa.

"Tras un comportamiento similar a la media entre 2008 y 2018, el crecimiento de Aragón se ralentiza", ha señalado el experto , si bien "en promedio, a lo largo de esa última década, la competitividad aragonesa ha sido claramente superior a la media integrándose en el “triángulo competitivo” y esa "posición alta que ocupan las comunidades de Madrid País Vasco y Navarra". Sin embargo, en 2022 "Aragón se sitúa en el grupo de nivel competitivo relativo medio-bajo", ha añadido.

Las razones que este experto ha dado para ello es que "Aragón sigue creciendo, pero no de forma tan dinámica como otras comunidades". Y como factores que influyen ha señalado que "en el eje de innovación, la Comunidad está mal situada y que el indicador de eficiencia empresarial también lastra la región a posiciones más bajas" al igual que las infraestructuras "con pocas redes de ferrocarril o bajo tráfico aereo que no alcanza los niveles de otras comunidades". También afectan, ha señalado, la "baja densidad de población e infraestruturas que no vertebran el territorio".

Como recomendaciones a los empresarios, ha pedido "hacer un esfuerzo extra en innovación y desarrollo tecnológico e inteligencia artificial", así como "atreverse a crecer en tamaño, internacionalizarse y abrirse más al exterior".