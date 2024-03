Rosa Rived: "Hay que trabajar con la distribución, pues no es del todo sensible al consumo de producto local"

Rosa Rived ha estado ligada al mundo de la agroalimentación durante toda su carrera. Tras trabajar una década en el Grupo El Portal, desempeñó sendos empleos en la Asociación de Turismo de las Cinco Villas y la Asociación de Alimentos Artesanos de las Cinco Villas. Después pasó a formar parte como técnica de Adefo Cinco Villas, grupo Leader responsable de ‘Pon Aragón en tu mesa’, proyecto de cooperación Leader, entre Grupos de Acción Local aragoneses, que ella coordina desde 2008 y que desde sus inicios ha estado financiado en su mayor parte por el Gobierno de Aragón y la Unión Europea. En 2023 desarrollaron la iniciativa ‘El pueblo me alimenta’ gracias a una ayuda de la Fundación Energías de Portugal (EDP Solidaria).

¿Qué balance hace de los 18 años de andadura que cumple este 2024 ‘Pon Aragón en tu mesa’?

El balance siempre es muy positivo, porque trabajar en el sector agroalimentario, tan diverso, dinámico, emprendedor e innovador, es muy enriquecedor. Es una actividad que nos alimenta en lo físico pero también en lo emocional, porque nos permite trabajar y vivir en los pueblos y generar valor para ayudar a los productores a mejorar la economía y garantizar el desarrollo rural. Otra ventaja del proyecto es su gran transversalidad, que nos ha dado la oportunidad de trabajar con un montón de colectivos: consumidores, escolares, agentes del sector turístico, tiendas o restaurantes.

¿Qué acciones de las desarrolladas en el último año destacaría?

De ‘El pueblo me alimenta’ destacaría ‘De la ciudad al pueblo y del pueblo a la ciudad’, con la que tratamos de vincular al consumidor de la ciudad con el medio rural para que conociese el día a día de los productores agroalimentarios y el origen de los alimentos que consume diariamente, pues muchos no saben de dónde proceden ni cuál es su valor añadido. Establecer este contacto fue clave para que los productores llegasen a más sitios y se empoderasen, al ver más reconocido su trabajo. Por su parte, al conocer informaciones a este respecto que ignoraban, los consumidores urbanos se interesaron mucho más por numerosos productos. Asimismo, subrayaría ‘Obradores verdes’, unas asesorías especializadas que impulsamos en el marco de este programa en el campo de la eficiencia energética y que ayudan a los productores a mejorar la competitividad al permitir reducir los costes.

¿Es el refuerzo del vínculo entre productor y consumidor el camino a seguir para visibilizar a los profesionales del sector?

Los productores quieren vender más. Hoy es raro que un consumidor no conozca los productos de su comarca, porque ahí se trabaja por la visibilización desde muchos lugares. El reto ahora es unir lo urbano y lo rural para que ese mayor volumen de consumidores tenga acceso a los alimentos, un fin para el que conocer quién está detrás de los proyectos es clave. Así, estos profesionales quieren un canal de difusión, y ahí entran las acciones de ‘El pueblo me alimenta’ o la presencia en mercados. En último término, y tras generar ese interés, lo que queremos es hacer más accesible el producto, porque esa es una de las grandes asignaturas pendientes del sector.

Promueven con el Ayuntamiento y la Universidad de Zaragoza mercados agroalimentarios como los de Parque Venecia o Campus San Francisco, que en noviembre cumplió dos años de vida. ¿Han cumplido las expectativas que se marcaron con su creación?

Estamos satisfechos porque vemos que para los productores suponen una motivación, les permiten mejorar su economía y constituyen una ventana abierta de la que hacemos una difusión continua. Cabe destacar que hablamos de pequeños productores, y que algunos no tienen ni web ni departamento de Marketing ni a veces redes sociales, por lo que cualquier puerta que se les abra es fundamental. Los mercados agroalimentarios, en los que compartimos espacio con los productores de la muestra agroecológica, favorecen además que se establezcan sinergias entre los profesionales y cuentan con numerosos clientes fijos, que en ellos pueden encontrar productos diferentes a los que habitualmente se ven en muchas tiendas, como quesos, mieles, aceites, panes sin gluten o pastas, unos alimentos que pueden ir rotando de una semana a otra.

Hace unos días comenzaron con el Ayuntamiento un programa piloto para revitalizar el Mercado de San Vicente Paúl de la mano de productos de cercanía. ¿Cómo puede ayudar a los productores?

Se trata de un lugar más en el que hacerse visibles, algo que a ellos les suele costar más. Están también las tiendas, pero tienen unas referencias limitadas, de forma que contar con un lugar en el centro de Zaragoza que les dé la opción de acceder a un consumidor sensibilizado con los productos del territorio es muy importante.

¿Qué otras medidas considera necesarias para impulsar al ámbito de la Comunidad?

Dentro del sector, lo que queda es trabajar con la distribución, porque tenemos restaurantes y tiendas específicas que apuestan por el consumo local, pero la distribución aún no es del todo sensible. A nivel general, el que no le compra directamente al productor, acaba comprándole al distribuidor, de forma que si este no tiene en su catálogo productores de su entorno va a acabar comprando todo de fuera. Si no da ese salto el distribuidor es difícil que llegue a todos los canales, porque sino es un esfuerzo personal que tiene que hacer el restaurante o el comercio por tener estos alimentos. También veo importante motivar el emprendimiento. Hay mucha actividad e ideas pero todo es muy lento y a menudo cuesta materializar labores como hacer un obrador. Por eso sería interesante fomentar los obradores compartidos, que ayudarían al emprendedor que quiere iniciar una actividad pero no puede partir de cero.

En su web tienen un buscador con más de 1.500 productores y distribuidores del medio rural. ¿Registra muchas visitas?

Tiene una actividad importantísima. Es interesante porque es el único que hay de productores rurales. Permite buscar por categoría –aceites, cárnicos, trufa…– y por comarca, poniendo en contacto a quien compra con quien vende. Además, entre el ámbito rural y el urbano hay más de 2.000 entradas para poder encontrar distribuidores, comercios o restaurantes de todo el territorio.