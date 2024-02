Protesta de las trabajadoras de ayuda a domicilio ante el Ayuntamiento de Zaragoza

Trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de Zaragoza se han concentrado este martes a las puertas de los Servicios Comunitarios del Ayuntamiento de Zaragoza para exigir tener los mismos derechos laborales independientemente de la compañía en la que trabajen al haber tomado la empresa People Plus la decisión de forma unilateral de no adaptar la jornada laboral como lo ha realizado las otras dos empresas gestoras del servicio.

Lo que denuncian es que en esta adjudicación del servicio (en tres lotes) los salarios, contratos y cotizaciones de las trabajadoras de People Plus van a ser inferiores al resto de las compañeras. Y por eso han salido a la calle.

"No queremos ser trabajadoras de segunda con salarios inferiores sino tener los mismos derechos que nuestras compañeras y que se revaloricen nuestros salarios", señalan en el manifiesto suscrito por UGT y CGT que han leído al final de la protesta. Y han pedido al Ayuntamiento de Zaragoza que no mire para otro lado ya que "es responsable de que todas las empleadas de este servicio mantengan las mismas condiciones laborales, que no se generen diferencias y que se reconozca nuestro trabajo".

Ambos sindicatos han reclamado que no haya diferencias entre trabajadoras y no permitan que People Plus precarice el servicio. Para eso han reivindicado que el Ayuntamiento publique ya la nueva licitación porque está vencida y en situación de prórroga. "Pedimos que la saquen cuanto antes para poder actualizar los salarios de las trabajadoras, que están ligados por convenio colectivo a la nueva licitación una vez sea adjudicada".