Agricultor sancionado por las tractoradas: "Me han llegado siete multas, en total 1.400 euros, y la retirada de cuatro puntos"

No se imaginaba José Luis Vázquez que las tractoradas en las que ha participado para mostrar el hartazgo del sector agrario con las políticas europeas le iba a costar cientos de euros. Este agricultor y ganadero de Ariza, localidad de la comarca zaragozana de Comunidad de Calatayud, fue uno de centenar de profesionales del sector que participó durante tres días en los cortes que se realizaron en el kilómetro 200 de la autovía A2, a la altura del término municipal de Calatayud.

Por esa acción ya han comenzado a recibir los expedientes sancionadores. "Me han llegado siete multas de 200 euros cada una, es decir 1.400 euros, y la retirada de cuatro puntos del carné de conducir", ha explicado este viernes mientras participaba activamente en la concentración que han protagonizado un centenar de agricultores y ganaderos antes las puertas de la Delegación del Gobierno y de la Consejería de Agricultura.

Tras una pancarta en la que los manifestantes denunciaban: ‘Más de 120.000 euros en multas por defender nuestros derechos’, Velázquez ha recordado que no se esperaba tales sanciones. "Siempre hemos hecho caso a la Guardia Civil", ha explicado, para recordar que los cortes intermitentes que se realizaron durante tres días en este punto siempre fueron pactados con el instituto armado. "Ellos eran los que paraban a los conductores y nos decían cuando podíamos hacer el corte", ha señalado. Y ha insistido además en que, como exigieron también los agentes, los manifestantes siempre respetaron que el arcén quedará totalmente libre para el paso de ambulancias o de cualquier otro conductor que lo necesitara.

"El plazo para pagar la primera multa me vence el día 27, pero no sé que voy a hacer", ha explicado Velázquez, que ha lamentado que tras la ruina que supone toda la normativa, las exigencias europeas, una PAC que "está arruinando el campo" y un año con extrema sequía "en el que no ha habido apenas producción", ahora tiene que hacer frente a estas cuantiosas sanciones "por defender la agricultura".

Este agricultor y ganadero lamenta que el sector "está hundido" y "ya no queda nadie en los pueblos y si lo quieren comprobar que se den una vuelta por los municipios del alto Jalón", ha denunciado, para exigir a renglón seguido que se ponga fin a una PAC que esta destrozando al sector. Tan negro ve el futuro Velázquez que quiere quitarle de la cabeza a una de sus hijas (tiene dos) su pasión por la agricultura. "Quería dedicarse a esto pero le estoy diciendo que no lo haga", ha señalado.