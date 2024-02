Los agricultores advierten con una ruidosa movilización en Zaragoza que no van a dar "ni un paso atrás"

Varios cientos de agricultores y ganaderos, unos 700 según datos de la Policía Nacional, han mostrado este jueves su "rabia" ante el abandono de los políticos y la falta de soluciones, tanto en Europa, como en el Gobierno central y autonómico, a los graves problemas que arrastra el sector primario desde hace años.

Lo han hecho en la plaza san Pedro Nolasco, ante las puertas de la sede de la consejería de Agricultura, Ganadería y Alimentación, donde habían sido convocados por las organizaciones agrarias en el marco de las protestas que desde hace más de dos semanas protagoniza el sector para denunciar las exigentes normativas europeas y para exigir cambios en las políticas agrarias que están asfixiando sus explotaciones con burocracia, costes, bajos precios y competencia desleal de países terceros.

Entre el ensordecedor ruido de cencerros y esquilos, de bombos y tambores, de pitos y sirenas, entre el humo lanzado por los apicultores y el que desprendía el fuego causado por la quema de paja y de sarmientos, ganaderos, de extensivo e intensivo, fruticultores, viticultores, ceralistas..., jóvenes y mayores, del llano y de la montaña, han mostrados su descontento en pancartas en las que podía leerse ‘Sin apicultores no hay abejas, sin abejas no hay vida’, o ‘la agricultura es muy fácil cuando se ara con un lápiz’, así como ‘Se vende agricultura familiar, sin estrenar’ o ‘Se vende o se traspasa río Ebro’.

Si han comenzado en las puertas de la consejería aragonesa es porque aunque muchas de las políticas que les "hacen imposible la vida" a los profesionales del sector llegan desde Bruselas, los agricultores y ganaderos insisten en que los Gobierno autonómicos también pueden poner sobre la mesa medidas que flexibilicen la PAC o mejoren la tramitación de sus pagos.

Así se lo han trasladado los máximos responsables de las organizaciones agrarias, José María Alcubierre (UAGA); Ramón Solanilla (Asaja-Aragón); Federico Lorente (Araga) y José Manuel Roche (UPA Aragón), a la que en esta ocasión se ha sumado José Víctor Nogués (Cooperativas Agroalimentarias) que han accedido a la sede del Departamento que dirige Ángel Samper, al que han hecho entrega de un documento con la tabla de reivindicaciones elaborada "en unidad de acción".

Los manifestantes han protagonizado momentos de tensión con los agentes tras el intento de entrar al edificio.

Ha sido precisamente en ese momento cuando la protesta ha vivido sus momentos más tensos en el exterior cuando un grupo de agricultores y ganaderos han intentado entrar en el edificio, cuyas puertas han sido cerradas a cal y canto y custodiadas por una veintena de antidisturbios que han reprimido la intentona de los manifestantes. No ha habido mayores consecuencias a pesar de que los agricultores han mantenido sus posiciones prácticamente pegados a los agentes y advirtiendo que la protesta va a continuar mientras no haya soluciones concretas porque el campo no va a dar "ni un paso atrás".

Mientras en el interior y momentos antes de reunirse con la organizaciones agrarias, el consejero de Agricultura, rodeado de todos sus directores generales, ha vuelto a insistir comparte y entiende las reivindicaciones del campo porque lo lleva en el ADN y ha asegurado que tanto él como todo su equipo tienen una sola misión: "abordar los problemas del sector y solucionarlos". Ha reconocido que "todos tenemos que trabajar", pero ha descargado la máxima responsabilidad sobre Bruselas, ya que "la mayor parte de los problemas vienen de Europa", ha afirmado.

Discurre entre la plaza San Pedro Nolasco y la plaza del Pilar.

A las peticiones de los representantes agrarios para que haya una mayor flexibilidad de la PAC, el consejero ha insistido en que el hará todo lo que esté en su mano, pero ha recordado que "ese paso lo tiene que dar Bruselas y el Ministerio", porque "hasta que no se cambie lo que no está bien, las normas hay que cumplirlas, porque luego nos pueden venir las sanciones", ha destacado.

Tras la reunión de los representantes sindicales con el consejero, la protesta se ha convertido en manifestación. Tras una pancarta con el lema ‘Estabais avisados, soluciones ya’, la ruidosa movilización se ha encaminado por la calle san Jorge, hacia Don Jaime, para desembocar en la plaza del Pilar. Un recorrido en el que los participantes no han dejado de reclamar políticas adaptadas a la realidad del sector, entre la expectación de los viandantes que han respondido a los manifestantes con aplausos y señales de apoyo.

La cita final de la protesta ha estado en las puertas de la Delegación del Gobierno, donde los agricultores han tirado trigo y vino para denunciar la "nula rentabilidad" de su explotaciones, han quemado un muñeco para simbolizar que "así se están muriendo los agricultores’ y han lanzado octavillas para denunciar los precios "de ruina" que reciben por sus producciones.

“Ni un paso atrás", han coreado incansables los manifestantes, que megáfono en mano han ido detallando sus reivindicaciones."Queremos precios justos en vez de esta burocracia y normativa de mierda que no hacen más que arruinarnos", ha señalado Javier Fatás."Dicen que vamos a arruinar el planeta y somos los únicos que lo salvamos", ha recalcado José Antonio Miguel, que ha criticado que en este mundo en el que ahora te obligan a tener un seguro para la casa, el coche, la nave…"no nos dejan asegurar nuestras producciones". Miguel ha insistido, en que "mientras todos rememos en la misma dirección, podemos ganar este pulso". "Hoy aquí, el lunes en Madrid", han anunciado los manifestantes.

Más tranquila ha sido la presencia de los manifestantes ante las puertas de la delegación del Gobierno, mientras, de nuevo, los representantes de las organizaciones agrarias se reunían con el titular de esta institución. A Fernando Beltrán le han entregado también su tabla de reivindicaciones, pero junto a ella han adjuntado un documento en el que solicitan "el archivo de todos los expedientes sancionadores contra los agricultores y manifestantes, que hayan podido iniciarse desde el día 5 de junio de 2024, por las diferentes protestas del sector agrario realizadas en el territorio de nuestra Comunidad".

Y no han querido terminar la protesta sin tener también un gesto con los consumidores. Lo han hecho improvisando un mercadillo alimentario, en este caso gratuito, en el que han repartido carne, especialmente ternera y ternasco, vino y queso.