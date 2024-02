¿Dónde está la vivienda más barata en Aragón?

Zaragoza presume de ser de las pocas grandes ciudades donde todavía queda vivienda asequible, aunque ello no quiere decir que sea una de las capitales más baratas. No obstante, a lo largo y ancho de la provincia se localizan numerosos municipios donde los inmuebles podrían considerarse económicos, especialmente por debajo del umbral de los mil euros por metro cuadrado.

Idealista publica anualmente un estudio con los municipios más baratos y más costosos para comprar vivienda de toda España. Aragón no suele colarse en el 'top' 3, aunque siempre se encuentra a media tabla. En el último informe de este portal inmobiliario, que salió a la luz en junio, Caspe era el pueblo con los pisos más asequibles de la provincia, con 642 euros por metro cuadrado. El coste medio por metro cuadrado en la Comunidad ronda los 1.220 euros en el momento de publicación de este artículo.

No obstante, la vivienda más barata en la Comunidad no está en Caspe. Según el citado portal inmobiliario, se puede adquirir una casa con una superficie de 256 metros en el municipio turolense de Cascante del Río por tan solo 2.900 euros. Una ganga, aunque no es oro todo lo que reluce. El anunciante no precisa que el inmueble está prácticamente en estado ruinoso, para tirar y renovar por completo, pero puede ser una buena oportunidad para invertir en un terreno.

El anuncio en Idealista de una casa a la venta por 2.900 euros. Idealista

Desde este precio pueden encontrarse numerosos inmuebles muy económicos pero en su gran mayoría solo se vende el terreno con una casa que de poco sirve. Con el filtro de 'buen estado', aparecen viviendas desde los 15.000 euros en los que solo se necesitaría una reforma integral para poder entrar a vivir. Por ejemplo, por ese mismo montante se puede comprar una vivienda en Villar de los Navarros, en la comarca Campo de Daroca, Zaragoza, de 50 metros cuadrados y tres habitaciones. El mobiliario es antiguo, pero la mayoría de paredes y estancias no requerirían de una rehabilitación. Con un buen lavado de cara, puede ser una buena oportunidad para irte a vivir al pueblo.