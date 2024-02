Así son las casas más pequeñas a la venta en Aragón

Uno a veces se pregunta, buceando por los portales inmobiliarios, cómo es posible que en una casa de 25 metros cuadrados quepan dos habitaciones, un baño, una cocina y que se venda a precio casi de lujo. Los hogares hacinados han tomado cada vez más interés entre la población dado el altísimo precio de la vivienda, los bajos salarios y la necesidad de independizarse como sea. Ante este escenario, en Aragón no hay una excesiva oferta de 'mini casas', pero a la venta en estos momentos hay más de 160 inmuebles de dimensiones reducidas.

Se reparten por toda la Comunidad en diversas formas: pisos enanos, casas de campo o incluso "dúplex" (o así se anuncian) que no superan los 40 metros cuadrados. En algunos casos su precio es razonable, en otros directamente se vende terreno con un proyecto aprobado por un arquitecto para remodelar la vivienda a una de 85 metros cuadrados, y en otros se vende casi a precio de lujo.

Así, Fincas Lauré anuncia la venta de una casa de tan solo 25 metros cuadrados por casi 300.000 euros en Panticosa. Un precio de susto para la que sea, probablemente, la vivienda más pequeña a la venta en Idealista. No obstante, está emplazada en un extensísimo terreno al aire libre, un extenso jardín con árboles, una mesita de piedra rodeada de bancos del mismo material, una pequeña fuente, una brasa para hacer costillas al aire libre, una especie de cobertizo... Y al hogar no le falta de nada. Una habitación cuya puerta no puede abrirse completamente porque choca con la cama, otra más normal, la cocina y el salón nada más entrar y un baño más bien diminuto. Hay que reconocerlo, tiene su encanto para irse allí a vivir y desaparecer entre la naturaleza.

Una casa de 25 metros cuadrados a la venta en Panticosa por casi 300.000 euros. Fincas Lauré | Idealista

Del encanto del Pirineo pasamos al ajetreo de la ciudad. Muy cerca del pleno centro de Zaragoza, en el paseo de Fernando el Católico, se anuncia una especie de dúplex que tiene solo 30 metros cuadrados de superficie útil, según la ofertante Inmobiliari 22. Ahí caben un salón, una cocina totalmente equipada, un dormitorio en la "planta" de arriba y un baño. Todo ello, por 140.000 euros.

El "dúplex" de unos 30 metros cuadrados a la venta en el paseo de Fernando el Católico. Idealista | Inmobiliari 22

También es muy común encontrar en los portales inmobiliarios la venta de "estudios" o 'lofts' que también podrían servir para vivir. El que nos ocupa está en Jaca, en la calle de la Universidad, y lo vende una particular por 81.000 euros. Su superficie es de solo 25 metros cuadrados, fue "reformado y amueblado en 2021", y tiene espacio, según la anunciante, para cuatro personas. Allí cabe un sofá cama, dos literas, un baño, una cocina totalmente equipada y unos acabados modernos.

El estudio de 25 metros cuadrados a la venta en Jaca por 81.000 euros. Idealista