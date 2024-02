Cámara de Zaragoza prevé la economía aragonesa crezca al 1,7% este año, pero ve difícil que la inflación baje

Buenas expectativas para la economía aragonesa. Seguirá creciendo un 1,7% este 2024 y un 1,8% en 2025 y la tasa de paro seguirá en porcentajes bajos del 7,21% y del 6,18%, respectivamente, ha anticipado el catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Zaragoza, Marcos Sanso, al presentar, junto al director general de Cámara de Zaragoza, José Miguel Sánchez, las perspectivas para este año y el próximo. El repunte de la inflacción, que difícilmente bajará, ha dicho, puede ensombrecer algo este panorama, ha advertido.

"Va a ser difícil que nos acerquemos al objetivo del 2% de inflación marcado por la Unión Europea para este año más cuando vemos que algunos alimentos continúan en valores altísimos del 7%, el litro de aceite por encima del 45% de lo que costaba hace unos años y las frutas y verduras con incrementos superiores al 13% o 14%. "Revertir esto no va a ser fácil y si hay alguna esperanza se deposita en ver como evolucionará la inflación europea que ahora está en el 2,8%, es decir seis décimas por debajo de la aragonesa, que cerró enero en el 3,1% (en España fue del 3,4%", ha destacado Sanso. "La esperanza es que la europea baje más que la española", ha insistido.

Al dar a conocer este informe, que elabora ESI Economic Strategies and Initiatives, promovido por el Programa Aries Aragón Impulso de Empresas, fruto de la colaboración de Cámaras Aragón con el Gobierno de Aragón, Sanso ha vuelto a explicar que las razones del buen comportamiento de la economía aragonesa son las exportaciones que marcaron el pasado año un nuevo récord con un valor de 17.600 milones, si bien ha precisado que por primera vez desde 2006 se importa más que se exporta, es decir, la comunidade presenta un saldo negativo.

"Desde hace 17 años no se producía. Sería malo si se extendiera en el tiempo", ha avisado. No obstante, ha precisado, hay un componente del 26% que es maquinaria y bienes de equipo, lo que significa que esas importaciones son "proyectos de inversión y si se queda ahí no habrá que calificarlo como un dato negativo", ha indicado Sanso.

Se ha referido a la inmigración como único factor que contribuyó al crecimiento de la población aragonesa en 2023 con 10.000 personas como otro de los factores que explican este crecimiento. Y también a la buena marcha del empleo.

Este experto ha puesto también el foco en la trayectoria de largo plazo y ha dicho que Aragón sale peor parada que España al estar creciendo los dos últimos años 2022 y 2023 a menor ritmo que la media española. Así, ha indicado de 2014 a 2019 la tasa de crecimiento trimestral era del 0,69% en Aragón (al año del 2,76%) mientras que en España era del 2,14%.

Sin embargo, el efecto de la pandemia ha sido "más permanente en Aragón" lo que se traduce en que en la Comunidad la economía haya ido creciendo trimestralmente al 0,53% en 2022 y 2023, es decir, al 2,12% anual, mientras en España lo ha hecho a un ritmo más rápido, lo que hace que el diferencial de crecimiento entre los años previos a la pandemia y estos últimos se agrande en Aragón hasta el 3,5% mientras en España se sitúe en al 2,94%.

Y la pregunta que ha lanzado Sanso es "¿si este diferencial es irrrecuperable?" y lo ha condicionado a la evolución que tengan los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, y también de la inflación, que ha repuntado, ha reconocido, desde finales del año pasado.

Por su parte, el director general de Feria de Zaragoza, José Miguel Sánchez, ha incidido en los problemas de contratatación que sufren las empresas aragonesas y en el "fracaso de la reforma laboral porque la precariedad sigue por encima de la media europea y sobre todo porque habiendo parados, las empresas siguen teniendo dificultades importantes a la hora de encontrar mano de obra para trabajar".

Ahí es donde va a producirse "un cuello de botella", ha advertido. "Aragón tiene centros tecnológicos, agua y energía le sobra, pero no tiene mano de obra", ha indicado, a la vez que ha pedido "afrontar el tema de la inmigración" para poder resolver este desfase que se produce en el mercado de trabajo.

Para Sanso, la prioridad y lo más urgente para la economía aragonesa es que todos los proyectos que hay en cartera "se lleven a cabo", ya que supondrá “incrementar enormemente el potencial” de la Comunidad, y, para ello, “hay que encontrar trabajadores como sea”. “Si algo va a contribuir a recuperar la trayectoria perdida a largo plazo es que esos proyectos salgan bien. No son solo los que están en marcha, sino los que están esperando”, ha afirmado.