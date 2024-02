Juan García Blasco, presidente del CESA: "Hay que hacer compatible el paro y la prestación de actividad"

Estudiar la evolución al alza que ha tenido la siniestralidad laboral en Aragón en estos últimos años, así como el diagnóstico real del desajuste entre demanda y oferta del mercado laboral son dos de los retos que se ha marcado Juan García Blasco, catedrático de Derecho que acaba de ponerse al frente del Consejo Económico y Social de Aragón. Hacer informes útiles para el Gobierno, los empresarios y los sindicatos es la meta que se ha trazado, así como ayudar en los proyectos normativos que impulse el Ejecutivo autonómico

¿Darle mayor visibilidad al Consejo Social y Económico de Aragón (CESA) figura entre sus objetivos?El primer objetivo es ser útiles al Gobierno de Aragón, a las Cortes, a las organizaciones empresariales y sindicales y a la sociedad en su conjunto. Esa es la prioridad: cumplir con las funciones legales que tiene este órgano de participación institucional y de consulta realizando informes que tengan diagnósticos compartidos. Y me gustaría también que vinieran al CESA proyectos normativos del Gobierno. De hecho, acaba de llegarnos el del programa ‘Volveremos’ para desarrollarlo .

¿En qué informes están trabajando?Vamos a elaborar un informe, del que se tendrá que hacer cargo un equipo técnico interdisciplinar, sobre la siniestralidad laboral en Aragón. Se pondrá en marcha próximamente y analizará qué ha sucedido estos cinco últimos años y que está fallando: los sectores en los que se producen los accidentes, sobre todo la construcción y los servicios que ya se conocen; las causas, especialmente la subcontratación y la descentralización productiva; y el déficit en la aplicación de las medidas de prevención sobre todo en las pequeñas y medianas empresas. Está más o menos identificado dónde se producen los riesgos, pero hay que disponer de más datos para mejorar la acción preventiva y ver donde están los fallos, a qué se deben y tratar de corregirlos. Creo que en estos últimos años ha habido una relajación en la acción preventiva. Y no puede ser eficaz sin que intervengan para ello empresas, poderes públicos y sindicatos.

Junto con la siniestralidad laboral, ¿qué otras cuestiones preocupan al CESA?Todo lo relacionado con la cobertura de puestos de trabajo y la formación. El desajuste que hay. Debe analizarse a fondo porque hay más de 50.000 parados en Aragón y vacantes que no llegan a cubrirse. Y en esos de difícil cobertura tiene que tener un papel clave la inmigración. Y para ello deben adoptarse medidas que mejoren las condiciones de acceso al empleo de los inmigrantes, especialmente agilizar los mecanismos para que obtengan antes los permisos de trabajo e incorporarlos también a la formación . Y ahí, vamos tarde porque hay una burocracia desmedida y demasiado lenta.

¿No se deberían afinar más las políticas activas de empleo para orientarlas a las necesidades que tienen las empresas?Sí. Las agencias estatales o autonómicas de empleo necesitan mejorar su actuación en el plano formativo, algo que va asociado también a una mejor regulación del desempleo. Habría que hacer compatible el paro y la prestación de la actividad. No se puede instalar el trabajador permanentemente en el desempleo. No puede ser que en Aragón haya más de 50.000 parados y las empresas no encuentren candidatos para determinados puestos. Es muy importante el papel que han de jugar las políticas activas de empleo y darles más protagonismo a las empresas en esas formaciones. Hay mucho que hacer además a la hora de potenciar la Formación Profesional Dual de la que soy un convencido.