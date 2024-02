Olga Abad confía en la "colaboración público-privada y los fondos europeos" para retomar la senda de la inversión

Optimista sobre el futuro de la economía española y aragonesa se ha mostrado la directora de Banca de Empresas e Instituciones del Banco de Santander, Olga Abad, al participar en el foro empresarial organizado porel Banco Santander y HERALDO de Aragón. "Estoy contenta de venir a Zaragoza", ha dicho, reconociendo que es la primera vez pero no será la última viendo la "fortaleza" del tejido empresarial en la Comunidad, del empleo, con una tasa de paro más baja que la nacional, del 7,8%, y el "el tirón tan fuerte que tiene el sector exterior".

La directiva se ha mostrado confiada en que la senda de inversión que tenían las empresas en 2019, previa a la pandemia, volverá a recuperarse una vez que el Banco Europeo de Inversiones (BEI) comience a suavizar la subida de tipos, como parece que va a hacer ya al comienzo de este año y se vaya recuperando el ritmo de las inversiones y que estas tengan un menor coste.

Si se une, ha dicho, "la colaboración público privada", como la que ha hecho posible este foro empresarial, y la llegada de los fondos europeos, "vuelva el ritmo de las inversiones de las que el Banco Santander quiere ser partícipe", ha destacado. De la misma forma, ha recordado que lo ha sido acompañando a las empresas con las líneas ICO durante la covid, en las que tuvieron una cuota importante".

En este sentido, ha reiterado, ante cerca de 200 empresarios invitados al Foro, su compromiso con el tejido empresarial aragones "capaz de superarse y que tiene por delante retos muy importantes como el de la sostenibilidad, digitalización y atracción y retención del talento" así como, el "aumento del tamaño de sus empresas".

El objetivo del Banco Santander, ha remarcado, es "aportar valor" y hacerlo no solo con la financiación tradicional sino apoyando también a las 'start up' con un fondo de deuda de más de 100 millones para seguir acompañando a las compañías desde que empiezan hasta que se consolidan. Lo que pretenden, ha indicado, es "en estos años de concentración empresarial" es estar al lado de quienes generan el progreso apoyándoles con toda su red de 9.000 oficinas presentes en más de 150 países ayudándoles "no solo con la financión sino en servicios".

Y ha puesto el ejemplo de empresas que se están viendo afectadas por los retrasos y sobrecoste de los fletes por la crisis del mar Rojo para las que han habilitado un servicio especial que les permite saber donde está el contenedor en el que viajan sus mercancías y que están prestando a 50.000 clientes.

Por parte de la entidad financiera, ha intervenido también Javier Gallardo, director territorial del Banco Santander en Aragón, Navarra y La Rioja, que ha agradecido a la presidenta de HERALDO, Paloma de Yarza, por la organización de este foro, así como a la consejera de Economía Mar Vaquero, y a los ponentes su participación.

Elogiando a los empresarios, que pese a las dificultades "siguen contribuyendo al progreso, innovando, adaptarse a los nuevos tiempos y creando nuevos productos que enriquecen la marca España", Gallardo ha destacado que el Santander es "un banco de empresas que quiere estar cercano a ellas y seguir a su lado tanto en momentos complicados como de oportunidad".

Gallardo ha puesto cifras a sus palabras y ha recordado que en 2023 apoyaron con 1.600 millones el negocio internacional de las emrpesas aragonesas, un 10% más que el año anterior; que respaldaron al sector agroalimentario con 860 millones, un 12% más y habiendo alcanzado una cuota en préstamos ICO del 51% y siendo lideres. "En un año de desapalancamiento del sector financiero hemos seguido creciendo con una cuota de inversión de 67 puntos báscicos que corroboran nuestro compromiso", ha destacado.

Además, ha añadido que el mejor dato es "la confianza que nos dais al ser vuestro principal socio financiero" y ha remarcado que "sin empresas no hay futuro".

Por último, Isabel Puig, directora de Coordinación Institucional de Santander España, ha mostrado su satisfacción porque este foro empresarial, que llevan por las distintas comunidades, haya servido para hacer la radiografía de los retos que tiene el tejido empresarial aragonés.

A modo de resumen, ha enumerado los desafíos: crecer en tamaño, ya que al ser la mayoría pymes se pierde competitividad; mejorar el reconocimiento del papel de los empresarios en todo el sistema educativo; trabajar en la simplificación regulatoria porque "hay un uso excesivo del Real Decreto Ley y las pymes no pueden ni leer el BOE ni interpretarlo"; arreglar el desajuste entre oferta y demanda del mercado laboral con escasez de mano de obra y miles de personas en el paro; reducir la presión fiscal y acortar las diferencias entre comunidades autónomas; y afrontar el desafío de la transformación digital y la sostenibilidad, "un auténtico tsunami regulatorio", ha concluido, no sin antes aplaudir la labor de los empresarios a los que ha calificado de "auténticos héroes".