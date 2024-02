La aragonesa Media Value cierra una financiación de 300.000 euros con nuevos inversores

Media Value, empresa aragonesa que da servicios a farmacias a través de una intranet, ha cerrado una ronda de financiación de 300.000 euros con el apoyo de socios con gran experiencia en capital inversión como Santiago Comella, Enrique Zueco y Adrián Escabias. De esta manera, según fuentes de la compañía que pilota Alberto Gómez, el proyecto (ya realidad) "aumenta su capital en la cruzada contra las ineficiencias y ladrones de tiempo en el sector salud y busca, así, que organizaciones sanitarias, como la farmacia, tengan más tiempo para el seguimiento de sus con pacientes, con el objetivo de mejorar la atención en mostrador y potenciar su oferta de servicios de salud".

Los nuevos inversores de Media Value son Enrique Zueco, fundador de Zytech Solar, socio de David Scott Lewis e inversor en Web3 y Al Startups; Santiago Comella-Dorda, socio principal de la oficina de Mc Kinswey en Boston, y Adrián Escabias, inversor, cofundador y socio de Aticco Ventures. Entre los tres ayudan a la joven empresa aragonesa con una financiación de 160.000 euros. A esta recaudación se suman las aportaciones que han hecho varios farmacéuticos motivados a participar en el proyecto tras encontrarse y trabajar con una empresa "que demuestra conocer los problemas y las necesidades de la farmacia, y que está 100% centrada en ayudarles a mejorar el servicio de sus farmacias a la población".

Con los nuevos ingresos, la compañía, que recientemente ampliaba plantilla e incorporaba a su equipo, entre otros, al emprendedor y empresario David Marfil Rodríguez, busca apoyar más fuertemente la inversión que les permitirá cerrar una nueva ronda en 2024 y escalar más rápidamente, informaron desde Media Value. Asimismo, se impulsará el logro de objetivos de expansión, en Latinoamérica y en el resto de Europa, al que se dedicará hasta el 65% de la financiación aproximadamente. El 35% restante se destinará a potenciar el desarrollo tecnológico y de innovación técnica de sus soluciones.

"Decidí invertir en Media Value porque creo firmemente en la visión y pasión que Alberto aporta a este proyecto. Su enfoque innovador, combinado con un profundo conocimiento del mercado, me ha convencido de que estamos ante una oportunidad de crecimiento y éxito. La solidez del equipo, la claridad de la estrategia y el potencial de la tecnología que están desarrollando son aspectos que me inspiran confianza. Estoy emocionado de ser parte de este viaje y confiado en que juntos lograremos grandes cosas”, ha señalado el inversor Adrián Escabias.