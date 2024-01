Garamendi (CEOE) critica que no se haya consultado a los empresarios sobre las autobajas laborales

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha criticado este martes que el Ministerio de Sanidad no haya consultado a los empresarios su propuesta de que los trabajadores con una enfermedad leve puedan cogerse tres días de baja laboral sin tener que pasar por la consulta del médico para no saturar los centros de salud.

"Aquí se habla del diálogo social, pero te dan el titular y luego te dicen pero diálogo social", ha denunciado el dirigente empresarial en declaraciones a RNE.

Garamendi ha indicado que la CEOE se enteró de esta propuesta de Sanidad por unas declaraciones "de ayer por la mañana". "No sabemos más y hasta que no conozcamos realmente cuál es la medida, tampoco podemos opinar directamente", ha apuntado.

"Cuando alguien, o la política tal como está hoy en día, se plantea el titular diario, realmente pues salen estas noticias. Lo normal es que cualquier trabajador tenga derecho a un sanitario, a un médico que le atienda. Lo primero que hay que pensar es en las personas", ha afirmado el líder de la CEOE.

Garamendi ha indicado que los empresarios apoyaron en su día, en la pandemia, una medida similar que entonces "tenía todo el sentido". "Pero marcar medidas excepcionales permanentemente, yo creo que lo que hace es tapar problemas que hay que resolver", ha comentado el dirigente empresarial, que ha indicado que proponer estas cosas cargando el coste al empresario es lo mismo que decir "te invito a cenar pero pagas tú la cena".

El dirigente patronal ha recordado al Gobierno que las mutuas pueden ayudar "muchísimo" en la situación actual y ha criticado que no se plantee contar con ellas.

"Yo creo que hay muchos medios para resolver los temas. Eso de la autorregulación, cuando estamos viendo por otro lado que el absentismo se ha disparado, es un tema que no se resuelve con un titular simple y a la vez sin contar antes con las comunidades autónomas, que en cierta medida también tienen muchísimo que decir", ha opinado.

Posteriormente, durante un almuerzo informativo en el 'Club Siglo XXI', el presidente de la CEOE ha mostrado su desconfianza sobre esta medida y ha asegurado que las empresas tienen "derecho" a que exista un control porque el absentismo tiene un coste para la economía.

Asimismo, ha cuestionado la efectividad de la medida asegurando que si el planteamiento es que los trabajadores se pueden dar de baja a sí mismos, también se podrán dar de alta.

"¿Si yo me doy de baja, yo me doy de alta también? Genial, fantástico, me la doy dentro de 15 o 20 días", ha criticado Garamendi durante un coloquio en el 'Club Siglo XXI' este martes en Madrid.