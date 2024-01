Año nuevo, nueva protesta en Zaragoza en repulsa por los accidentes de trabajo: "Nadie puede perder la vida donde va a ganársela"

Tras un trágico 2023, en el que -a falta de los datos oficiales- 36 personas han perdido la vida en su puesto de trabajo, 2024 comenzaba con un nuevo trágico accidente en el que dos camioneros profesionales perdía la vida en un coche frontal que se producía el pasado 5 de enero en la N-II, en el término municipal de Osera.

Por eso, UGT y CC. OO. han estrenado el año volviendo a la calle, desafiando el frío y el gélido viento, para manifestar su "indignación" y su "repulsa" frente a la sangría de la siniestralidad laboral. Tras una pancarta en la que podía leerse 'Ni un muerto más en accidente de trabajo', delegados de ambos sindicatos, con sus secretarios generales también presentes, se han concentrado este lunes en el monumento a la Constitución de la capital aragonesa, mostrando el llamado "contador de la vergüenza" en el que cuando apenas han pasado ocho días de este nuevo año ya figura el número dos.

"Estamos esperando las cifras oficiales del año que acaba de finalizar, pero los datos van a ser malos no, lo siguiente. Seguramente serán los peores datos de la historia de Aragón desde que hay estadísticas", ha señalado José Luis de las Morenas, secretario de Política Sindical e Industrial de UGT Aragón, que ha advertido que el comienzo de 2024, con dos muertos en accidente laborales 'in itinere' hace temer que este nuevo año no vaya a ser mejor.

"No es justo que nadie pierda la salud y mucho menos la vida donde va a ganársela", ha denunciado De las Morenas, que ha aprovechado la protesta para trasladar "toda la solidaridad y el apoyo a los familiares y a los compañeros de los trabajadores fallecidos". Un dramático accidente que, en opinión del sindicalista, pone de manifiesto la necesidad de incorporar la movilidad de las mercancías a los planes de prevención del centro de trabajo.

De las Morenas ha hecho, además un llamamiento, a la precaución y prevención especialmente en estos próximos días en los que la Aemet ya ha anunciado condiciones extremas que ponen todavía más en peligro a los profesionales que se ganan la vida a bordo de un camión.

Plan de choque

La misma medida ha reclamado el secretario de Salud Laboral de CC. OO. en Aragón, Luis Clarimón, que ha recordado que "los conductores profesionales tienen ocho veces más de riesgo de tener accidentes que cualquier otro conductor". Clarimón ha insistido en que los accidentes entre camiones siempre tienen mayor gravedad que los accidentes entre particulares y ha denunciado que "cada vez aumenta más el riesgo y el peligro de morir en la carretera porque estas vías están saturadas de mercancías". De hecho, ha recordado, en España solo un 4% de las mercancías se transportan por ferrocarril, que es un medio "mucho más seguro".

Clarimón ha insistido en la necesidad de aumentar las medidas en las empresas y por parte de las administraciones para prevenir los accidentes. "Llevamos reclamándolo mucho tiempo y con mucha más insistencia en los últimos meses de 2023, por lo que esperamos que no sea un clamor en el desierto", ha destacado.

Los participantes en la protesta exigen la puesta en marcha de un plan de choque contra la siniestralidad laboral, "actualmente en debate y preparación". No obstante, ha detallado Clarimón, la Comunidad cuenta con una estrategia aragonesa de seguridad y salud en el trabajo, que está vigente. "Lo que hace falta son recursos humanos para que eso se cumpla", han destacado.

Aunque han reconocido el esfuerzo realizado para aumentar el número de inspectores de trabajo, han reiterado que el Instituto de Seguridad y Salud Laboral de Aragón (ISSLA) "tiene pendiente de aumentar el número de efectivos".

Además, han insistido, es necesario aumentar la campaña de sensibilización "porque es fundamental llegar a aquellas empresas pequeñas y muy pequeñas donde sucede la mayor parte de los accidentes laborales graves y mortales".