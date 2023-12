Ibercaja crece en crédito a empresas un 5,29%

La apuesta de Ibercaja por el segmento de empresas está dando resultado. El banco ha captado hasta el 31 de octubre pasado 4.816 nuevas compañías, lo que supone un incremento del 17,5% respecto al mismo periodo de 2022 y que ha permitido que el crédito a firmas no inmobiliarias alcance los 6.559 millones de euros en los diez primeros meses del año. Esto se traduce en un aumento de cuota de mercado de 8 puntos básicos en 2023, hasta el 1,60%.

Teresa Fernández, directora de Banca de Empresas de Ibercaja, ha dado cuenta de estos datos en un encuentro con la prensa en Madrid este martes y ha precisado que en los últimos tres años el avance de la entidad en este segmento ha sido de 27 puntos básicos.

Entre enero y octubre, el banco aragonés ha incrementado el saldo de crédito un 2%, hasta los 6.559 millones de euros, lo que le ha permitido ganar 8 puntos de cuota de mercado en el año hasta el 1,60% a cierre de octubre. Según ha indicado Fernández, cabe reseñar este comportamiento frente al que ha experimentado el sector, que ha disminuido un 5,08% el saldo de crédito, creciendo por lo tanto Ibercaja un 5,29% más que el sector en 2023. Se trata del tercer año consecutivo que Ibercaja computa un mejor comportamiento relativo, ya que en 2021 el Banco aumentó su saldo de crédito un 9% frente al 0,40% del sector; y en 2022 creció un 4,5% y el sector disminuyó un 0,60%.

La director de Banca de Empresas de Ibercaja ha destacado que estos datos se han producido en un escenario "complicado, cambiante y complejo" para la actividad económica. A pesar de ello, ha dicho, 2023 ha sido mejor de lo que se había previsto y las empresas han mantenido los niveles de facturación y los márgenes a pesar del incremento de costes”.

Para los próximos meses Ibercaja prevé que los tipos de interés descenderán hasta situarse en el 2,5% en 2025. “2024 puede ser el cuarto año consecutivo que vuelva a haber crecimiento y no se materialicen los peores pronósticos de una posible entrada en recesión. Confiamos en que sea un año más propicio para la inversión empresarial, que no puede aplazarse sine die. Esto ocurrirá si se preservan los márgenes empresariales, puesto que son la principal variable económica que motiva a las empresas a llevar a cabo proyectos de inversión; si se vayan reconduciendo las incertidumbres que nos rodean y, en particular, que se genere un marco jurídico, fiscal y laboral que incentive la inversión; y que se acelere la canalización al tejido productivo de los fondos europeos Next Generation, ahora en su versión de “financiación blanda”, un ámbito en el que las entidades bancarias podemos aportar mucha efectividad y capilaridad en su distribución, tal y como demostramos por ejemplo con las líneas de liquidez ICO Covid”.

Han acompañado a Fernández en la cita con la prensa dos directivos de su equipo, Cristina Mateo, directora de Desarrollo de Negocio de Empresas, y José Antonio Ruiz, jefe de Estrategia Comercial. "Por tamaño o tipología de empresas, nuestros principales clientes son pymes y microempresas, que es la base del tejido productivo español. De los 73.000 clientes, de los que manejamos un volumen de global de crédito y recursos de 12.000 millones de euros, el 72% pertenecen a este este grupo de empresas y aportan un volumen medio de actividad de cerca de 8.000 millones de euros, el 65% del total”, ha reseñado Mateo. Todo esto ha sido posible, según Ruiz, por el acompañamiento a los clientes con un modelo de banca de empresas más omnicanal, cercano, especializado, ágil y con productos y servicios de valor añadido.